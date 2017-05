Jusqu’au 22 juillet, La Poste de La Brède est en travaux. Le retrait des lettres recommandées et colis se fera dans le local des boîtes postales, 5, rue Latapie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h.

Pour toutes les autres opérations, rendez-vous à Beautiran, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h, Saint Médard d’Eyrans, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h, Castres sur Gironde, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, le samedi de 9h à 12h.

Réouverture de La Brède, le 24 juillet à 14h.