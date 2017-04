PRATIQUE. Décryptez le langage de votre ado

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Si toutes les générations connaissent et, même, utilisent régulièrement LOL dans leurs messages (SMS, commentaires sur les réseaux sociaux…), il n’en est pas de même avec tous les acronymes derrière lesquels se cachent, en plus, des anglicismes. Forcément, de nombreux parents se sentent largués face à leur jeune progéniture.

Voilà qui a donné l’idée à la start-up ABA English, qui plébiscite l’apprentissage naturel et intuitif de l’anglais, de décoder les contractions les plus courantes. De fait, rien ne vous empêche de lancer l’offensive et d’envoyer quelques textos à vos enfants pour les surprendre. Juste comme ça, FYI !

LOL (Laughing Out Loud) : à traduire plus ou moins par éclater de rire

C’est un acronyme très populaire sur internet, utilisé pour signifier l’amusement. En France, le fait d’éclater de rire est signifié par MDR (mort de rire) alors que le lol exprime un rire simple. D’ailleurs, depuis quelques années, le lol, « so 2000 », a été remplacé par le « Haha » bien de chez nous.

WAG (Wives and Girlfriends) : épouses et petites amies

De moins en moins de Français sont surpris quand ils entendent cet acronyme qui se réfère généralement aux épouses et petites amies des footballeurs.

IDK (I Don’t Know) : je ne sais pas

Sans réponse à un problème, et sans trop avoir envie de se pencher sur la solution, quoi de mieux que le populaire IDK pour gagner du temps ?

BFF (Best Friends Forever) : Meilleur(e)s amie(e)s pour toujours

Utilisé depuis bien plus longtemps que les précédents, on retrouve cet acronyme dans de nombreux messages sur les réseaux sociaux, notamment chez les adolescent(e)s.

OMG (Oh My God) : littéralement, Oh mon Dieu !

Cette expression anglaise est très souvent utilisée indépendamment des croyances religieuses. Si l’on veut être plus poli et formel, mieux vaut opter pour Oh My Goodness, qui garde son sens.

BAE (Before Anyone Else) : avant tout le monde

Cet acronyme s’est considérablement généralisé ces dernières années. Il désigne une personne spéciale et importante dans notre vie, généralement sa ou son petit(e) ami(e).

FYI (For Your Information) : pour info

C’est une abréviation très commune dans le milieu professionnel, souvent le premier ou l’unique mot lorsque l’on transfère un email. Si l’on reçoit un message avec cette mention, mieux vaut être attentif.

GR8, H8, M8 y R8

Ces mélanges barbares de lettres et de chiffres sont associés lorsque des mots contiennent le son “eɪt”. Il est ainsi possible de le substituer par le chiffre 8, qui se prononce ainsi en anglais. En voici quelques exemples : M8 (Mate : “Ami”), R8 (Rate: “Ponctuation”), GR8 (Great : “Génial”) o H8 (Hate : “Haine”).

WTF (What The Fuck) : littéralement, c’est quoi ce bordel !

Au-delà des précédents anglicismes décrits par ABA English, on peut également évoquer ce WTF qui a évidemment la cote chez les jeunes. Il permet de marquer, plus vulgairement, la notion de surprise.

APEI-Actualités

