PRATIQUE. Comment choisir sa montre connectée ?

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La première chose à faire si vous avez un smartphone, c’est de sélectionner un modèle qui soit compatible avec votre appareil. Ce critère est essentiel car les trois quarts des modèles ne fonctionnent qu’avec des smartphones Android ou des iPhones.

Interrogez-vous ensuite sur l’usage que vous comptez avoir de votre montre. Souhaitez-vous l’utiliser tous les jours en tant que « compagnon » de smartphone ou vous en servir aussi pour faire du sport ? La plupart des montres connectées mesurent en effet votre activité physique quotidienne. Elles sont dotées de capteurs, notamment un accéléromètre et un cardio-fréquence servant à mesurer le pouls. Mais pour suivre votre vitesse à vélo ou en course à pied, il vous faudra un GPS intégré. Cette fonctionnalité est pratique pour enregistrer votre parcours et ne pas à avoir à sortir votre smartphone. Mais attention, elle est gourmande en batterie !

Certaines montres peuvent aussi se transformer en véritables assistants pour des activités très spécifiques comme le golf par exemple (travailler votre swing, suivre les scores et retrouver l’historique de vos coups).

L’esthétique, une affaire de goût

La montre connectée est bien sûr un objet utilitaire, mais aussi un accessoire de mode. Le choix du design s’avère donc important. Vous en trouverez des rondes, des carrées, des rectangulaires, des incurvées dans tous les formats, de toutes les couleurs et avec différentes tailles d’écran. Avec aiguilles ou digital complet.

Si vous êtes sportif, prenez plutôt un modèle avec un bracelet souple. En revanche, si vous êtes plutôt classique, vous pouvez opter pour un bracelet en cuir. N’hésitez pas à essayer la montre pour voir si le bracelet vous convient et si le boîtier s’adapte bien à votre poignet.

L’autonomie est directement liée au type d’écran et à la puissance de la puce. Elle est en moyenne d’une journée. Sachez enfin que la majorité des montres connectées sont désormais étanches à l’eau et peuvent supporter des profondeurs différentes selon les modèles.

APEI-Actualités. Marie-Sylvie Maufus

Crédits des visuels :

Montres connectées et Montre connectée 1 : ©Stéphane Masclaux Fotolia

Montre connectée 2 : ©Production Perig Fotolia