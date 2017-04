PRATIQUE. Ces étonnantes applis sur Android et Iphone

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Qu’elles soient disponibles sous Android, le système d’exploitation de Google, ou créées spécifiquement pour les iPhone de la marque Apple. Qu’elles soient conçues à la fois pour le Play Store et l’App Store, les applications pour mobile se comptent par centaines de milliers. Gratuites ou payantes, il y en a pour tous les goûts.

Sport

Étonnantes sur la forme, les applis le sont souvent aussi sur le fond. Dans le domaine du sport, par exemple, Running Heroes fait beaucoup parler d’elle depuis peu. La start-up française Sport Heroes Group qui l’a mise au point encourage en fait l’activité physique, en invitant les joggeurs amateurs à parcourir un maximum de kilomètres. Objectif : se dépenser, mais surtout glaner des points, convertibles ensuite en bons d’achats chez quelque 350 marques de sports et de loisirs partenaires.

Beauté

Pendant ce temps, du côté des adeptes de l’embellissement virtuel, c’est l’application BeautyPlus, signée pour Apple, qui cartonne en ce début 2017. Plus de 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Le principe ? Pouvoir retoucher chaque détail (grain de peau, blancheur des dents…) de ses selfies et autres autoportraits. En quelque sorte, un remake du classique « Miroir, mon beau miroir… »

Réplique

Plus bluffant encore, l’arrivée sur les portables de Replika ! Jugée phénoménale pour les uns, pathétique pour les autres, elle fonctionne en mode human to machine. Initiée par l’Américaine Eugenia Kuyda, cette interface vise à vous créer un double. Elle s’imprègne de votre façon de chatter, de votre personnalité, pour ensuite discuter à votre place avec votre réseau d’amis et de followers…

Santé

Dans un registre plus sérieux cette fois, il faut citer les applications innovantes dans le domaine de la e-santé. A l’image de Andaman 7, inventée par le Belge Vincent Keunen. Ce programme vous permet de construire un dossier santé électronique et de le partager avec votre médecin de façon sécurisée. L’appli contrôle par ailleurs votre rythme cardiaque en quelques secondes et, si vous vivez dans un désert médical, elle rend possible l’accès à une consultation à distance.

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux

Crédits des visuels :

Andaman7 : ©Andaman7

Running Heroes et Beauty Plus : ©DR