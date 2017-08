PRATIQUE. Applis : notre sélection du moment

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La ruche qui dit oui

Connaissez-vous la plateforme qui permet d’acheter de la nourriture locale ? Légumes, viande, miel, fromages ou même plats préparés, les producteurs locaux référencent leurs marchandises sur le site de la « Ruche », les acheteurs réservent et paient les produits à l’avance puis les récupèrent le jour de la distribution, fixe et hebdomadaire. Jusqu’ici, la démarche ne pouvait se faire que sur PC. Désormais, l’appli permet de réserver ses produits depuis son smartphone.

Sur Android et iPhone, gratuit.

Radiate

Vous aimez courir les festivals et vos amis ne vous suivent pas systématiquement ? Partagez votre passion sur cette application dédiée ! En se connectant à partir de son compte Facebook, l’utilisateur peut indiquer s’il souhaite se rendre dans les festivals listés dans l’appli (sur toute l’Europe) et ainsi rencontrer d’autres festivaliers. Une appli qui permet de rencontrer d’autres passionnés, de s’organiser en amont pour les déplacements, et plus si affinités ! Les profils peuvent être « swipés » (ignorés), pour plus de confort.

Sur Android et iPhone, gratuit.

PlantNet

L’application existe depuis 2009 mais ses dernières mises à jour méritent un nouveau coup de projecteur ! Véritable « Shazam » des plantes et des fleurs, PlantNet, développé par des laboratoires publics tels que l’Inria, permet d’identifier les plantes et les fleurs que l’on croise lors de nos promenades champêtres. Prenez en photo le végétal, soumettez-le à l’application qui, grâce à un système de reconnaissance visuelle, vous indiquera le nom et le descriptif de la plante !

Sur Android et iPhone, gratuit.

Gratus

Voici une application atypique qui se charge non pas d’organiser vos journées, mais de vous rappeler des choses agréables pour faciliter le déroulement de celles-ci ! Vous pouvez ainsi créer plusieurs notes dédiées à des choses qui vous rendent heureux ou impatient de rentrer. De temps à autre, Gratus se chargera de vous envoyer une note, avec le minois de votre animal de compagnie, les grimaces de vos enfants ou le sourire de votre bien-aimé. Une appli réconfortante !

Sur Android et iPhone, gratuit.

APEI-Actualités. Marjolaine Koch