Pratique. Applis mobiles : notre sélection du moment

Whoomies

Il se présente comme le « Tinder » de la colocation : autrement dit, Whoomies utilise les mêmes ressorts pour trouver le ou la colocataire idéal-e ! Privilégiant la mise en relation selon les affinités de chacun, l’application promet d’éviter le turn-over des colocations brisées pour incompatibilité d’humeur. Disponible dans un premier temps à Paris et à Londres, la start-up devrait s’ouvrir très rapidement aux grandes villes. Des services de gestion des budgets, de partage des tâches entre colocataires ou de souscription d’assurance seront également disponibles dans un second temps.

Sur Android et iOS. Gratuit.

Camparound

Vous êtes un campeur dans l’âme, toujours en quête du spot parfait pour poser votre tente ? Grâce à Camparound, trouvez un endroit où passer la nuit et disposez de toutes les informations en un rien de temps ! En cliquant sur « around me » (l’application est pour l’instant en anglais, mais elle reste facile d’utilisation), vous visualisez tous les sites, où que vous soyez en Europe. Activités de loisirs, campings, photos panoramiques des sites pour se faire une idée rapidement… Grâce à quelques filtres, sélectionnez vos options et en route pour l’aventure !

Sur Android (à partir de 4.0). Gratuit.

Moovit

L’application concurrente de Google maps ou CityMapper ajoute une corde à son arc : un volet destiné à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. En entrant son itinéraire, une personne handicapée pourra découvrir quel est le chemin le plus adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants. Un bon moyen d’éviter les déconvenues et les retards, en identifiant les allées les mieux aménagées, les emplacements pour monter dans le train ou le métro… Un système « VoiceOver/TalkBack » complète cette offre, en aidant les malvoyants à se diriger au moyen d’indications vocales claires. Des boutons plus larges, situés dans la barre d’outils, ont également été développés pour les utilisateurs à mobilité restreinte.

Sur Android et iOS. Gratuit.

Mood Messenger

Si vous aimez la personnalisation, voici une appli qui vous plaira ! Mood messenger permet de personnaliser entièrement sa messagerie SMS, mais aussi de l’améliorer au moyen de « smart emojis ». Ces petites icônes permettent d’accéder à de nombreuses fonctionnalités, comme la réservation de taxis, la consultation de la météo ou encore trouver une enseigne à proximité sans quitter la conversation. Une appli tout-en-un pour les accros du texto !

Sur Android. Gratuit.

