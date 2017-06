PRATIQUE. Ampoules gratuites ? Mais si, c'est possible

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les ampoules LED permettent de faire des économies sur ses factures d’électricité mais lorsqu’il faut équiper tout un logement, la dépense immédiate peut vite se révéler comme un véritable frein à l’achat.

Aussi, profitez d’une offre lancée dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) pour vous équiper… gratuitement. Avec www.ampoulesledgratuites.com, vous pouvez bénéficier d’un pack de 20 ampoules LED et Fluo Compactes sans rien débourser, soit une économie de 92 € (prix de vente dans le commerce).

Ce pack contient 5 ampoules LED de classe A+ en douille E27 (puissance 9W) et 15 ampoules basse consommation de classe A réparties ainsi : 5 ampoules Fluo Compactes E27 (11 W), 5 ampoules Fluo Compactes E14 (8W) et 5 ampoules Fluo Compactes E14 (6W). Ce qui représente une autonomie d’éclairage de 25 ans !

Une offre sous conditions de ressources

Pour bénéficier de ce pack, il suffit de vous rendre sur le site et de tester votre éligibilité au dispositif. Elle dépend de trois critères : votre lieu d’habitation, le revenu fiscal de votre foyer et le nombre de personnes à charge. Selon www.ampoulesledgratuites.com, un ménage sur trois en France répondrait aux conditions de ressources pour recevoir le pack. Si tel est le cas, il vous suffira de passer commande. Les 20 ampoules seront ensuite livrées à votre domicile contre signature.

Ce type d’opérations répond à une volonté de l’Etat d’obliger les fournisseurs d’énergie à subventionner des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique des logements et, in fine, réduire les factures d’énergie des Français.

APEI-Actualités

Crédits des visuels : ©www.ampoulesledgratuites.com