C’était le plus gros dossier de ce dernier conseil municipal de l’année : le renouvellement de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain, l’OPAH-RU. En cours depuis 2012 sur le centre ancien de Tonneins, il arrive à son terme. Pour autant, les enjeux sont encore importants et la commune souhaite prolonger ce soutien aux propriétaires désireux d’améliorer leur bien. En clair, des subventions sont versées aux particuliers réalisant des travaux, dans plusieurs cas précis dans le but de gagner en attractivité de la commune, mais pas seulement.