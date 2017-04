“Les phases finales, ce sont des kilomètres en voiture. Pensez donc jusqu’à Arpajon là-haut, imbriqué dans Aurillac, avec une Burle glaciale et des gens au cœur chaud, Châtellerault et son terrain défoncé, le luxe de Bergerac, Angoulême et Castelsarrasin, le terrain campagnard d’Anzex (mais oui c’est sur la carte !)…

Ce sont des kilogrammes pris, à force de gueuletons et de bouchons éjectés, grâce aux chefs de planchas, grands organisateurs des avant-matchs du peuple rouge et blanc et d’ailleurs. Des octets de mémoire SD bourrés de centaines de photos, autour de 500 clichés par rencontre à trier, recadrer.

Des extinctions de voix le dimanche soir, des langues pâteuses le lundi. De l’espoir, des émotions, des peurs, du suspense, des ouf de délivrance, des adversaires redoutables et respectés, des publics joyeux et des chambrages de haute volée ! Et « depuis le début », ces fichus postiers qui ne voient faute que chez nous, fichue mauvaise foi du passionné d’ovalie, cet amour fétichiste des couleurs.

Le magazine Ohvalie est distribué gratuitement à Mérignac

C’est aussi la frustration de devoir choisir entre tes deux équipes qui sont qualifiées en phase finale car des énergumènes ne veulent pas regrouper les rencontres en même lieu. C’est la cerise sur le gâteau quand le capitaine brandit au-dessus de sa tête ce bouclier tant convoité !

C’est du public de village où chacun a vu dans l’autre son reflet. Une monstrueuse fierté dans le regard des petiots des joueurs, des larmes sur les joues de filles et pas que… La fête au village au retour, des centaines de gens en liesse autour du bus, et de la bière de la bièreeee, de la bièuhhheuu… Des heures à vivre au moins une fois dans sa vie, le jour où tout est beau, des étoiles plein la tête jusqu’au dernier soupir !”