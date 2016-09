Tonneins Pour un bien-être total

Depuis sa première expérience en la matière l’an dernier, Annick Cornaggia est sollicitée par les professionnels du bien-être pour rempiler.

C’est ainsi que ce week-end, elle organise son deuxième salon du Bien- être, à la Manoque de Tonneins. Le point de départ de cette formidable aventure est assez simple, « j’ai déjà participé au salon d’Agen, mais il y avait déjà deux marchands de pierres donc il n’y avait plus de place. J’ai dponc décidé de le faire moimême » explique cette commerçante marmandaise. L’an dernier, la première édition a remporté un vif succès et l’ensemble des exposants a décidé de revenir. Son salon accueillera cette année une trentaine d’exposants, une participation en augmentation.

Conférence

Tout un tas de conférences seront proposées gratuitement.

Samedi: 10h30, le reiki, qu’est-ce que c’est?; 11h, Qu’est-ce que l’aurathérapie?; 14h30, «Partage et Conscience» magnétisme, reconnexion; 15h, Géobiologie de l’habitat et sur les vivants; 15h30, retrouvez votre pouvoir personnel; 16h, Le Yoga du rire – l’énergétique, c’est quoi?; 16h3O, Les constellations familiales; 17h, Yoga : calme et force intérieure.

Dimanche: 11h, le yoga au quotidien; 14h30, le reiki, qu’estce que c’est?; 15h, le yoga du rire – qu’est-ce que l’énergie?; 15h30, la géobiologie sur l’humain et l’habitat; 16h, partage et conscience; 16h30, retrouvez votre pouvoir personnel; 17h, qu’est-ce que l’aurathérapie; 17h30, l’harmonisation globale.

Pratique

Salon du bien-être, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 19h à la Manoque. 2€ la journée (dont 1€ reversé à l’ASAM). Tombola gratuite dotée des produits trouvés sur les stands pré- sents.