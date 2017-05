A l’occasion de la Journée de l’Europe et des 60 ans du traité de Rome, les Archives départementales présentent l’exposition “Histoires parallèles, deux camps durant la Seconde Guerre mondiale”, en présence d’une délégation serbe, des élèves du collège Mauguin situé à Gradignan et de leurs parents. Cette exposition sera visible aux Archives départementales jusqu’au 18 mai, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental, ouvre l’exposition en présence d’une délégation serbe, des élèves du collège Mauguin de Gradignan et de leurs parents.

Avec les collégiens

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Service éducatif des Archives départementales, par les élèves du collège Mauguin pour le camp d’internement de Beaudésert à Mérignac, et par les élèves de l’école Ivo Andric de Nis (Serbie), pour le camp dit de Croix rouge.

Dans un esprit de fraternité entre ces deux établissements, cinquante élèves européens, français et serbes, travaillant ensemble de longue date, ont dépassé les obstacles de la langue et de l’éloignement géographique, pour comparer des périodes historiques et des lieux pour en faire émerger les similitudes et en tirer un message collectif au travers de cette exposition.

Deux camps d’internement de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), instruments de la barbarie nazie, opérant à 2.000 kilomètres l’un de l’autre, sont l’objet de cette exposition qui place la question de la citoyenneté au cœur de l’histoire européenne.

L’exposition Histoires parallèles sur les camps de la Seconde Guerre mondiale a été conçue à partir de dossiers extraits des Archives départementales de la Gironde et de documents issus du Musée du camp et de la ville de Nis. Elle reflète l’intérêt d’élèves engagés dans un projet commun et soucieux de témoigner de destins identiques, qui s’appuie sur des sources scientifiques.

La présentation de l’exposition sera accompagnée de la diffusion de films avec des interviews d’élèves des deux collèges ainsi que de la lecture théâtralisée d’un extrait d’une pièce créée par un écrivain nishois, Nebojsa Ozimik, intitulée Le Baiser français, interprétée par la Compagnie Dromosphère.