Pour Halloween, cuisinez la courge !

Soupe de moules au potiron

Pour 10 personnes : 2 kg de moules du Mont-Saint-Michel, huile d’olive Puget Bio, 1 beau potiron entier, 2 pommes de terre, 1 carotte, 1 oignon, 1 échalote, 1 gousse d’ail, 2 dl de vin blanc, 50 g de crème fraîche, 1 petit bouquet de cerfeuil.

Laver et éplucher tous les légumes sauf le potiron. Couper les pommes de terre en cubes, émincer l’oignon, ciseler l’échalote et hacher la gousse d’ail. A l’aide d’un grand couteau, couper la partie supérieure du potiron de façon à obtenir un couvercle. Ôter les pépins et prélever la pulpe à l’aide d’une grande cuillère.

Dans une cocotte avec 3 cuillères à soupe d’huile d’olive Puget Bio, faire suer les oignons et l’ail haché une petite minute puis ajouter les pommes de terre et la pulpe de potiron. Poivrer et mouiller avec de l’eau à hauteur. Cuire 20 minutes à feu doux.

Pendant ce temps, verser le vin blanc dans une casserole avec les échalotes. Porter à ébullition et déposer les moules. Cuire 3 minutes à couvert en remuant de temps en temps. Quand les moules sont ouvertes, les débarrasser de leur jus et les décoquiller. Filtrer le jus de cuisson à la passoire fine et verser dans la cuisson du potiron.

Mixer tous les ingrédients avec l’eau de cuisson et la crème fraîche. Rectifier l’assaisonnement en prenant garde au sel, compte tenu de la présence du jus de moules. Placer le potiron entier au four Th. 3, 10 minutes, avant de servir.

Verser le velouté dans le potiron bien chaud, ajouter les moules décortiquées, quelques croûtons dorés à la poêle, et parsemer de pluches de cerfeuil.

Crème de potiron asiatique avec petits feuilletés

Pour 4 personnes : 600 g de potiron, 1 pomme de terre, 2 carottes, 10 g de gingembre, 2 échalotes, 1 petit piment fort rouge, 1 gousse d’ail, 200 g de beurre, 400 ml de lait de coco, 400 ml de bouillon, 1 tige de citronnelle, 4 à 6 c. à soupe de sauce soja fermentée Kikkoman. Pour les petits feuilletés : 100 g de pâte feuilletée surgelée, 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de crème liquide, pépins de potiron, graines de sésame.

Couper la chair de potiron en dés, éplucher les carottes et la pomme de terre et les couper en petits morceaux. Éplucher le gingembre, les échalotes et l’ail. Laver le piment, le couper en deux et retirer les pépins. Hacher finement le tout.

Faire fondre le beurre, faire revenir les légumes et le potiron, ajouter ensuite le lait de coco et le bouillon. Couper la tige de citronnelle dans le sens de la longueur et la faire cuire avec le reste pendant environ 20 minutes. Retirer ensuite la citronnelle, passer la soupe au mixeur et assaisonner avec la sauce soja.

Pendant la cuisson de la soupe, dérouler la pâte feuilletée légèrement décongelée pour fabriquer les petits feuilletés. Découper des formes de lune et d’étoile. Mélanger le jaune d’œuf avec la crème liquide et étaler le mélange au pinceau sur les petites formes de pâte feuilletée. Saupoudrer de pépins de potiron et de graines de sésame. Faire cuire au four à 180° pendant environ 8 minutes. Servir avec la soupe.