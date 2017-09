Vous avez de petits travaux à faire chez vous, du jardinage, de l’entretien, Bonamy Services se propose de le faire pour vous.

Derrière cette dénomination, Erick Bonamy. Il est arrivé à La Brède il y a trois ans déjà avec un parcours hors du commun.

Pompier à 18 ans

À 18 ans, il arrête ses études pour incorporer le corps des pompiers de Paris où il est resté cinq ans. « Puis là j’ai eu la traversée du désert car je n’avais que Pompiers de Paris sur mon CV, donc agent de sécurité comme beaucoup d’anciens pompiers, puis chef d’équipe, responsable planning, changement de société et j’étais responsable d’exploitation et là je sentais que je plafonnais ».

Et voilà Erick reparti dans les études pour travailler dans la sécurité des immeubles de grande hauteur. Titulaire des trois IGH, le voici, en sous-traitance, responsable de la sécurité d’une grande tour de la Défense où il gérait 30 pompiers et 30 agents de sécurité. « Un client m’a remarqué et m’a proposé d’être embauché. Mais pour cela il fallait suivre une formation d’ingénieur et pour la mise à niveau, mon employeur -un homme extraordinaire-, a proposé que tous les midis nous mangions ensemble et qu’il me donne des cours. Ce que nous avons fait pendant un an et je suis parti à l’école d’ingénieur. » Il réussit son examen.

J’étais dans la voiture et j’entendais en boucle l’attaque des deux tours

Erick a reçu son diplôme le 11 septembre 2001, jours des attentats de New York. « J’étais dans la voiture et j’entendais en boucle l’attaque des deux tours ». Le voici Ingénieur sécurité chez Bull, au siège social de Louveciennes (78) sur un site de 3.000 personnes, 62 bâtiments, où il s’occupait du CHSCT, des mises en conformité, des formations sécurité. « J’avais un camion pompier, on faisait des manœuvres, je revenais à mes débuts, j’adorais ». Puis patatras : plan social, vente du site de Louveciennes. Étant un des derniers entrés, il a été un des premiers sortis.

Chez Médecins du Monde

Et là remise en question : « la sécurité pure, je n’en voulais plus, il fallait que je trouve quelque chose dans le social. Médecin du Monde cherchait quelqu’un. Ce n’était pas vraiment mon profil mais j’ai eu le poste. J’étais responsable d’un service du siège. Je m’occupais également des mises en conformité, suivi des fournisseurs pour les travaux. Très vite je me suis également occupé des mises en conformité et démarrage des missions sur le territoire national. Je voyageais, je rencontrais des gens. J’ai été à Mayotte, à Madagascar… » Après 12 ans chez Médecins du Monde, quatre présidents, il ne se trouve plus en phase avec les objectifs de la structure.

La vie parisienne commençant à lui peser, des complications dans la vie quotidienne, l’appel de la province a été le plus fort. Un premier projet : gérer des gîtes en Dordogne mais ce n’était pas viable économiquement donc abandon de l’idée. « Un de mes fournisseurs qui avait un bureau d’études me propose de monter une franchise sur Bordeaux pour m’occuper des expertises dans les bâtiments selon la loi Alur, c’est ce que je voulais entendre. » Rupture conventionnelle avec Médecins du Monde, vente de la maison en région Parisienne, achat d’une maison à La Brède mais capotage du projet après plusieurs mois et fin des droits qui approche.

La nature et les jardins

Commence alors un nouveau questionnement : « Qu’est-ce que je vais faire ? Je me suis isolé et j’ai fait le point sur ce que j’aimais : la nature, jardiner, travailler de mes mains. J’ai créé ma structure micro-entrepreneur avec trois activités jardinage, petits travaux et apporteur d’affaire ».

Erick a déposé ses flyers dans les commerces de La Brède, il fait marcher son réseau et cela paye. Il a travaillé pour plusieurs personnes, a des pistes mais n’hésitez pas à le contacter ; il arrivera avec son fourgon et pourra très certainement vous être bien utile.

Lætitia Escribano

► Contact : Erick Bonamy au 09.53.11.11.75.