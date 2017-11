Portes ouvertes Sauternes et Barsac

Les viticulteurs de Sauternes et Barsac ouvrent leurs portes dans 55 châteaux les samedi 11 et dimanche 12 novembre avec de nombreuses animations et rencontres. L’occasion de découvrir la diversité des Sauternes et Barsac et la puissance aromatique sans pareille qui les caractérise. C’est aussi l’occasion de replacer ces vins dans une consommation simple et spontanée, avec des visites qui permettent un contact direct avec les producteurs. Avec les journées portes ouvertes, c’est tout un terroir qui s’anime pour fêter les arômes. Chaque château propose des rencontres inédites. Que les animations soient gourmandes, ludiques, culturelles ou pédagogiques, il y en a forcément une qui vous correspond. Renseignements : Les vignerons de Sauternes et Barsac, 13, place de la mairie à Sauternes. 05.56.76.60.37 ou www.sauternes-barsac.com