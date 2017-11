Alors que la désormais traditionnelle campagne d’hiver s’apprête à ouvrir, lundi, les Restaurants du Cœur organisent des portes ouvertes, demain samedi 18 novembre, afin de faire connaître leurs activités, mais aussi, et même surtout, de recruter des bénévoles.

En Lot-et-Garonne, les Restos, ce sont quelque 4.320 familles inscrites (pour 2016/2017, campagnes d’hiver et d’été), et près de 721.000 repas servis. Mais parce qu’un repas ne suffit pas, les Restos du Coeur ont développé un ensemble d’aides à la personne pour toujours mieux accueillir et accompagner les personnes en difficulté:

accès internet accompagné

atelier de français

atelier de coiffure

accès aux droits et à la justice

atelier couture

atelier cuisine

aide et soutien à la recherche d’emploi

santé

journée à Walibi

loisirs et culture

conseil budgétaire et micro crédit

jouets pour Noël

Les familles accueillies sont, malheureusement, toujours plus nombreuses, et c’est aussi pour cela que de nouveaux bénévoles seront particulièrement les bienvenus.

Les portes ouvertes de samedi, de 10h à 16h, concernent tous les centres d’activités du Lot-et-Garonne, et notamment Marmande, Miramont-de-Guyenne et Casteljaloux.