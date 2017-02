Jean-Luc Gleyze, président du Conseil départemental, pose la première pierre du Centre d’incendie et de secours de La Brède, ce vendredi 3 février à 11h, en présence d’Alain David, président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS), de Christian Tamarelle, président de la communauté de communes de Montesquieu, de Michel Dufranc, maire de La Brède, et de Didier Cazimajou, maire de Portets.

Plus de 100 pompiers

Le futur centre d’incendie et de secours, d’une superficie de 1660m2, accueillera 14 sapeurs pompiers professionnels, 70 sapeurs pompiers volontaires et 25 jeunes sapeurs pompiers et pourra abriter 12 véhicules d’intervention.

Les équipements techniques suivants seront aménagés : station à carburant, aire de lavage, tour de manœuvre, groupe électrogène, travées pour les véhicule de secours et d’assistance aux victimes isolées avec local de désinfection, sécurisation du site par contrôle d’accès, salle de réunion et de formation de 80m2, etc.

Ce centre assurera la protection des communes de La Brède, Martillac, Portets, Saint-Selve, Beautiran, Isle Saint-Georges, Ayguemorte Les Graves, Castres-Gironde, Saint-Médard d’Eyrans.

Le département de la Gironde cofinance la construction du centre d’incendie et de secours de La Brède à hauteur de 3,3 millions d’euros avec les 9 communes concernées. La livraison est prévue en janvier 2018.

Entre 2015 et 2016, le nombre d’interventions du SDIS de la Gironde sur le secteur sud est est passé de 1132 à 1218, soit une augmentation de 8%, dont 72% d’interventions concernaient les secours à la personne (11%, les accidents de la route, 10%, les incendies et 7%, les opérations diverses).