Pompéjac [DIAPORAMA] Après le feu, le massif toujours sous surveillance

Une semaine après le spectaculaire incendie qui a ravagé huit hectares de végétation et de pins, à Pompéjac, le secteur fait encore l’objet d’une surveillance active de la part des élus et des habitants de la commune. « Après l’extinction du feu, le protocole veut que la commune assure la surveillance des lieux de l’incendie » indique le maire, Isabelle Dexpert. « Des fumerolles sont encore présentes et de petits départs de feu constatés ici ou là. Nous organisons des rondes régulières, de jour comme de nuit. » La situation s’améliorant, elles sont désormais assurées toutes les trois heures.

Isabelle Dexpert tient à saluer l’implication des Pompéjacais : « Ils ont démontré leur engagement pour leur commune en participant aux gardes en forêt, de nuit à mes côtés, et de jour aux côtés du reste de l’équipe municipale. »

100 pompiers et deux Canadairs

Trois départs de feu simultanés avaient été constatés mercredi 31 août vers 15h. D’importants moyens de secours avaient été dépêchés sur les lieux par le SDIS : une centaine de pompiers professionnels et volontaires issus de 14 unités, deux Canadairs, un bulldozer et un hélicoptère..

La Gironde est toujours placée en Alerte orange incendie.

