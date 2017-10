Pomme de terre : de l'entrée au dessert

On la trouve sur les étals toute l’année mais le plus gros de la consommation a lieu en hiver. Et les Français y sont attachés à leur pomme de terre ! La France est même le 1er pays exportateur de pommes de terre (avec 40 % de sa production exportée). Il faut dire que les manières de la cuisiner sont infinies. Pour peu qu’on prenne la bonne variété. A chacune son usage.

Pour vous y retrouver, il vous faut d’abord savoir comment vous allez la cuisiner. Ensuite, à vous de choisir entre la vapeur-rissolée, la spéciale frites ou la four-purée. Pour le chef du restaurant parisien A. Noste, Julien Duboué, un autre critère entre en ligne de compte : la saisonnalité. Respectez la saison de la pomme de terre que vous vous apprêtez à cuisiner et le résultat gustatif sera votre plus belle récompense.

Pour le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), il a d’ailleurs accepté de revisiter trois recettes originales… Suivez le chef !

Salade de pommes de terre à la thaï

Pour 4 personnes : 400 g de pommes de terre pour cuisson vapeur ou primeurs, 1/2 concombre coupé en fin bâtonnets, 2 c. à soupe de jus de citron vert, le zeste d’un citron vert, 10 cl de lait de coco, 1 c. à soupe de sauce de poisson, 1 c. à café de sucre brun, 1/2 cuillerée à café de sel, 1 petit piment rouge ou vert, 1 oignon nouveau haché fin, 1 poignée de cacahuètes, coriandre.

Cuire les pommes de terre à la vapeur 20 minutes. Dans un bol, mélanger le jus de citron vert et la sauce de poisson. Ajouter le sel et le sucre en remuant jusqu’à dissolution du sucre puis ajouter le zeste de citron vert, le piment, l’oignon et le lait de coco. Mélanger bien. Disposer les pommes de terre refroidies, épluchées et coupées en cubes dans un bol. Ajouter le concombre et verser la vinaigrette. Saupoudrer de cacahuètes, de coriandre et servir.

Les astuces du chef : Ajouter du gingembre confit pour apporter une légère note sucrée à votre salade. Mieux vaut une pomme de terre en sur-cuisson qui imbibera davantage la vinaigrette même si elle tient moins bien à la présentation. Assaisonner les pommes de terres lorsqu’elles sont encore chaudes. Là encore, la sauce s’imprégnera davantage.

Tarte fleur de pommes de terre et carottes au lard

(Recette réalisée par CNIPT/AnneCé Bretin)

Pour 4 personnes : 3 pommes de terre pour cuisson au four, 2 courgettes, 4 carottes, 4 tranches de lard fumé, 1 oignon rouge, 1 pâte brisée, 3 œufs, 20 cl de crème liquide, quelques brins de thym, sel, poivre du moulin.

Préchauffer le four à 210°C (th.7). Laver, éplucher puis essuyer les pommes de terre. Laver les courgettes et les carottes. Éplucher et tailler l’oignon rouge en lanières. A l’aide d’un épluche légumes ou d’une mandoline, tailler de longs et fins rubans de légumes dans la longueur.

Beurrer et fariner légèrement un moule à tarte. Abaisser la pâte et foncer le moule. Rouler les rubans de légumes pour former des fleurs. Les positionner sur la pâte. Réaliser également des fleurs avec le lard fumé.

Dans un saladier, battre les œufs à l’aide d’une fourchette et verser la crème. Mélanger. Saler, poivrer et verser l’appareil sur la pâte. Enfourner pendant 35 minutes en surveillant la cuisson.

L’astuce du chef : ajouter du curcuma, du fromage de brebis, de la fleur de thym et une pincée de muscade. L’appareil doit arriver au niveau des fleurs afin d’éviter que le haut de vos fleurs ne sèche et ne durcisse durant la cuisson.

Gaufres de pommes de terre aux fruits rouges

Pour 4 personnes (ou 10 gaufres) : 250 g de pommes de terre pour purée, 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 2 œufs, 1 sachet de levure, 80 g de sucre en poudre, 1 gousse de vanille, 250 g de fruits rouges, coulis de fruits rouges, 2 c. à soupe de sucre glace.

Éplucher les pommes de terre et les plonger dans une casserole d’eau bouillante salée pendant 20 à 25 minutes.

Écraser à la fourchette, ajouter le beurre et mélanger. Ouvrir la gousse de vanille en deux dans la longueur, récupérer les grains à l’aide d’un couteau puis les ajouter à la préparation. Verser le sucre, les œufs battus et bien mélanger. Incorporer délicatement la farine et la levure et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Laisser reposer 1 h environ.

Faire chauffer le gaufrier. Le graisser légèrement, incorporer la pâte et cuire 4 à 5 minutes environ.

Déposer quelques fruits rouges et parsemer de sucre glace au dernier moment. Servir vos gaufres de pommes de terre accompagnées d’un coulis de fruits rouges.

L’astuce du chef : plutôt que choisir le même poids de pommes de terre et de farine, réaliser la pâte avec 1/3 de poids en pommes de terre et 2/3 en farine. Si vous avez besoin d’alléger une pâte trop épaisse, vous pouvez aussi ajouter du lait et des blancs d’œufs. Pour l’accompagnement, hors saison, opter pour de la papaye verte, de la crème, de la vanille en poudre, du citron vert (jus et zestes) et du gingembre confit.

APEI-Actualités. C.B.