Sauveterre-de-Guyenne Politique : Yves d'Amécourt avec François Fillon

La collaboration du maire de Sauveterre, Yves d’Amécourt, et ses liens amicaux avec François Fillon, candidat à la primaire de la droite et du centre, date de longtemps. Ce dernier avait besoin d’un spécialiste de l’agriculture pour établir son programme et il a choisi le maire et président de la Communauté de Communes du Sauveterrois pour être son porte-parole pour l’agriculture.

François Fillon veut redonner à l’agriculture française l’importance qu’elle avait il y a une trentaine d’années, petites et grosses exploitations confondues. Il propose des mesures pour faire disparaître les droits de successions afin de favoriser la pérennité des exploitations familiales, inciter à la culture bio, remettre à plat les marges des grands groupes et combattre les normes et les décrets européens. Un programme d’actions bien précises que Yves d’Amécourt va se charger de présenter durant les deux mois qui viennent, aux agriculteurs de toute la France.

Patrick Marichal