Après Duras (sur le thème de l’agriculture), Casteljaloux (sur le thème du tourisme et de Center Parcs en particulier), Tonneins (sur l’économie) et Aiguillon (sur la désertification médicale) le débat public de Gontaud-de-Nogaret était consacré au thème suivant: «identités, laïcité, vivre ensemble».

Autour de Jonathan Biteau, responsable du Modem sur la circonscription et candidat aux prochaines élections législatives de juin, de Christophe Augustin, délégué cantonal de Marmande-Est, on notait la présence de représentants religieux, de présidents d’associations et de citoyens venus alimenter une discussion sociétale d’actualité. «Réaffirmer l’esprit de tolérance inscrit dans nos institutions, dénoncer le populisme, croire aux valeurs de la République pour permettre, dans un esprit de modernité, de bien vivre ensemble» ont été les réflexions abordées avec pertinence durant deux heures de questionnements raisonnés et d’échanges argumentés. Oser des débats sensibles… le Modem est en campagne !

G.M.