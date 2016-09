POLITIQUE. Législatives : Martine Faure adoube Catherine Veyssy et Bruno Marty

Martine Faure et Jean-Marie Darmian achèveront leur carrière parlementaire au printemps 2017, à l’issue du mandat en cours. Élu en 2007, réélu en 2012, le duo a choisi de ne pas mener le combat de trop: “Nous cumulons 66 ans de mandats électifs à nous deux, le moment est venu de passer la main” commentent-ils.

A les entendre, la question de la succession a été rapidement réglée : “Nous soutenons la candidature de Catherine Veyssy et Bruno Marty. Ce sont des élus jeunes mais qui témoignent d’une réelle expérience. Ils sont attachés aux mêmes valeurs socialistes que nous” assure Martine Faure.

Catherine Veyssy, 56 ans, est maire de Cénac et vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’emploi. Sous l’effet de la loi sur le non-cumul des mandats, applicable à partir de 2017, elle ne pourra pas être élue députée et conserver ses responsabilités actuelles. Son choix est fait : elle démissionnera du conseil régional et renoncera à son mandat de maire tout en restent conseillère municipale.

Bruno Marty, 43 ans, est maire de La Réole depuis 2014. Il était adjoint aux affaires scolaires pendant le mandat précédent. En tant que suppléant, il n’est pas concerné par la loi sur le non-cumul.

Le dépôt des candidatures devant les instances fédérales du Parti socialiste entre le 14 et le 18 novembre. Les candidats devront ensuite passer devant les militants de la section locale : d’abord pour présenter leur candidature, ensuite pour la soumettre à leur vote, le 8 décembre.

Sur la 12e circonscription, Jean-François Boras (UDI) et Yves d’Amécourt (Les Républicains) ont déjà annoncé leur candidature avec l’investiture de leurs formations respectives.