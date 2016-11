POLITIQUE. Primaires de la droite : ce qu'il faut en retenir localement

D’un tour à l’autre, la primaire de la droite et du centre a confirmé la victoire de François Fillon (66,5%) et entériné la fin de la carrière nationale d’Alain Juppé.

Nettement battu, le maire de Bordeaux ne trouvera dans les résultats du scrutin qu’une maigre consolation : la Gironde lui reste largement fidèle, au contraire des autres autres départements de la région qui se sont laissés emporter par la vague filloniste d’un dimanche à l’autre. Comme un symbole, le département des Landes, dont Alain Juppé est natif, a basculé dans le camp du député de Paris au second tour (51%) alors qu’il était devancé par le régional de l’étape dans 52 des 57 bureaux de vote au premier.

Gironde des villes et Gironde des champs

Reste donc la Gironde. Fidèle. Il s’en faut de peu que le département n’inverse le score national : 62,21% pour Alain Juppé et 37,79% pour François Fillon. Dans le détail, les résultats témoignent pourtant d’une disparité territoriale : si les électeurs de la métropole et de la Gironde urbaine ont massivement soutenu la candidature du maire de Bordeaux, c’est moins vrai en zone rurale, et sensiblement dans les territoires éloignés de Bordeaux.

Sauveterre et la Réole avec Fillon

Les résultats en Sud-Gironde le donnent à voir : si Langon, Bazas, Podensac, Cadillac et Targon ont voté Juppé, Sauveterre-de-Guyenne (56,3%), La Réole et Pellegrue ont rallié le camp Fillon. Certains supposent une influence moindre du maire de Bordeaux à l’écart de son fief – le changement de tendance dans les départements limitrophes accrédite cette thèse -, d’autres voient le témoin de l’influence personnelle d’Yves d’Amécourt, soutien de la première heure de l’ancien Premier ministre. Quant au maire de Sauveterre, il y trouvera l’occasion de nourrir la conviction que la 12e circonscription est un terreau favorable à ses ambitions législatives.

E. B.