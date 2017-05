POLITIQUE. Cumul des mandats : que dit la loi ?

Députés et sénateurs ne pourront bientôt plus cumuler leurs fonctions au niveau national et local. Pourtant, en 2012, 82% des députés et 77% des sénateurs exerçaient au moins un autre mandat électif, souvent maire ou président d’un conseil régional ou départemental.

Deux lois en 14 ans

Une première loi datée du 5 avril 2000 interdisait à un député, un sénateur ou un député européen d’exercer plus d’un mandat local mais ces parlementaires pouvaient, cependant, toujours exercer une fonction exécutive locale parmi les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil départemental, maire ou maire d’arrondissement.

Depuis, une nouvelle loi, promulguée le 14 février 2014, interdit le cumul de l’exercice d’un mandat parlementaire national ou européen avec l’exercice de fonctions de direction ou de co-direction au sein de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en métropole et en outre-mer. Cette interdiction est également étendue à certaines fonctions non exécutives telles que les présidences des assemblées locales en Corse, Martinique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.

Ces dispositions sont applicables depuis le 31 mars 2017 mais seront réellement effectives à compter du premier renouvellement des assemblées concernées. A savoir en juillet pour les députés (après les élections législatives programmées les 11 et 18 juin), le 1er octobre pour les sénateurs (après les élections sénatoriales le 24 septembre) et en mai 2019 pour les députés européens.

Si un élu se présente, malgré tout, à l’une de ces élections et enfreint la loi, il perd automatiquement ses mandats les plus anciens.

Pas de règle pour les ministres

Au niveau des ministres, les derniers gouvernements ont instauré de fait une nouvelle pratique : celle de renoncer à ses fonctions exécutives locales. En revanche, il n’existe pas de règle concernant la limitation du cumul dans le temps. La réforme constitutionnelle de 2008 limite bien à deux le nombre de mandats consécutifs du président de la République mais il est le seul concerné par cette mesure. Le rapport Winock Bartolone, en 2015, se prononçait pourtant pour une limitation à trois mandats successifs afin de favoriser l’accès de jeunes élus aux responsabilités politiques.

L’objectif de ces nouvelles lois est de renforcer les institutions. Les règles de non cumul des mandats permettent d’accroître la disponibilité des parlementaires qui ont vu leur charge de travail s’accroître depuis une décennie. Ainsi, le poids du Parlement est renforcé au sein des institutions de la Ve République. Mais la loi de 2014 avait également pour objectif de parvenir à restaurer de la confiance entre élus et citoyens.

D’autres pas restent encore à franchir, notamment en matière de transparence de la vie publique, pour raviver la flamme des électeurs.

APEI-Actualités. Marjolaine Koch

