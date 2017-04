POLITIQUE. Bus et covoiturage d'Insoumis pour le meeting de Mélenchon à Toulouse

Motivés par la dynamique qui accompagne la campagne de Jean-Luc Mélenchon, les militants de la France insoumise organisent un déplacement pour le meeting que leur candidat tiendra à Toulouse, sur la prairie des Filtres, dimanche 16 avril.

Un bus s’élancera de Martillac le 16 avril à 9h, il fera une première halte à La Brède, à 9h20, et une seconde à Langon, à 9h40. 25€ aller-retour. Réservations et informations au 06.73.77.61.42 ou sur via la plateforme du candidat.

Par ailleurs, les Insoumis de la 12e circonscription proposent une opération de covoiturage. Les modalités restent à préciser mais les personnes intéressées sont invitées à se manifester sur jlm2017.e2m@laposte.net ou au 06.76.53.23.17.