POLITIQUE. Anne-Laure Fabre-Nadler investie, Jean-Marie Darmian claque la porte du PS

C’est désormais acté : la double investiture du Parti socialiste et d’Europe Ecologie les Verts pour la 12e circonscription de la Gironde est attribuée à Anne-Laure Fabre-Nadler.

La conseillère départementale du canton de Créon – et attachée parlementaire de Noël Mamère – était en concurrence pour ce sésame avec Catherine Veyssy, maire de Cénac et vice-présidente de la région, qui avait été désignée par les militants au mois de décembre. Sa candidature avait ensuite été avalisée par les instances départementale et nationale, avec un courrier d’investiture officiel signé par Christophe Borgel, chargé du pôle Elections au sein de la direction nationale.

L’affaire pouvait paraître entendue… jusqu’à ce que l’accord national entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, lors du désistement du second pour le premier, ne vienne rebattre les cartes. Ajoutez l’insistance, voire l’intransigeance – de Noël Mamère pour trouver une terre d’élection à sa collaboratrice et vous avez les ingrédients d’une recette indigeste.

Les tambouilles politiciennes continuent… et les parachutages commencent.

La situation est aujourd’hui figée : Anne-Laure Fabre-Nadler est la candidate investie mais Catherine Veyssy poursuit la campagne entamée depuis plusieurs semaines. Elle a récemment reçu le soutien ostensible de poids lourds girondins – le président du département Jean-Luc Gleyze et celui de la région Alain Rousset – et de l’ancien candidat à la primaire Vincent Peillon, présents à ses côtés, vendredi dernier lors d’un meeting à Blasimon.

Si Catherine Veyssy n’a pas officiellement réagi, sinon pour remercier la députée sortante Martine Faure pour son soutien, son suppléant Bruno Marty s’est fendu d’un commentaire laconique sur sa page Facebook : “Ecœuré! Les tambouilles politiciennes continuent… et les parachutages commencent. Le PS, un appareil vieillissant qui bafoue la démocratie et s’éloigne de nos citoyens.”

Moins laconique, Jean-Marie Darmian, député suppléant sortant – et binôme d’Anne-Laure Fabre-Nadler sur le canton de Créon – adresse un long message aux militants du Parti socialiste pour explique pourquoi il rend la carte du parti dont il est adhérent depuis 1983.

Sinon, il y a une campagne présidentielle à assurer…