POLE EMPLOI: les offres du 28 décembre 2016

Vous êtes en charge de la maintenance électromécanique d’appareils de levage (ponts roulants, palans et potences) sur des chantiers en Aquitaine (montage, dépannage).

Dynamique et motivé/e, vous serez amené/e à évoluer sur ce poste pour aller vers de la gestion de futurs chantiers (préparation de devis, gestion de commandes fournisseurs, suivi et développement de contrats de maintenance).

Le CACES R386 NACELLE serait un plus.

Expérience exigée au moins 1 An

CDI MARMANDE

Intégré/ au bureau d’éudes, vous assurez la conception et la conduite de nouveaux produits en passant de l’industrialisation en collaboration avec le chef de produit marketing et les différents interlocuteurs projets (équipe pluridisciplinaire).

Vous avez des compétences avérées en tant que dessinateur (outillage et pièces plastique) dans le souci du respect de la qualité.

Vous créez, gérez et pilotez les différentes phases de conception des projets depuis l’avant-projet jusqu’à l’industrialisation.

Vous étudiez la faisabilité des projets. Vous établissez les coûts de revient des produits.

Vous établissez le planning prévisionnel et vous vous assurez du respect des délais.

Vous définissez le cahier des charges technique des composants ou produits à acheter. Vous déclenchez et animez les revues de projet. Vous définissez les liaisons mécaniques avant CAO. Vous validez techniquement le produit et les moyens de production en vous appuyant sur les membres de l’équipe projet.

Expérience d’un an exigée

BTS

CDI MARMANDAIS

- interventions en maintenance préventive, corrective ou curative (dépannage en urgence).

- travail en hauteur sur plateforme modulaire suspendue.

Profil recherché :

Vous possédez d’excellentes aptitudes manuelles et physiques, vous aimez le travail précis et soigné.

Vous êtes autonome, réactif(-ve), rapide et vous appréciez le travail d’équipe.

Compétences techniques :

- Maîtrise de l’outillage électroportatif et manuel (meuleuse, sauteuse)

- Lecture de plans en 2D

- Titulaire permis B

- Anglais apprécié

- CQP1 ou 2 travail en hauteur souhaité

Un Bac pro ou équivalent dans le domaine des composites serait un plus.

Profil débutant accepté sous conditions d’accès par le biais d’une action de formation préalable au recrutement.

CDI MARMANDAIS + déplacements France entière