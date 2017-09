POLE EMPLOI du mercredi 13 septembre 2017

Propriété viticole de 8 hectares recherche 3 personnes pour effectuer les vendanges de parcelles de vin liquoreux par tries successives (tri manuel). Vous avez une première expérience sur ce mode de vendange.

*** 4 POSTES A POURVOIR IMMÉDIATEMENT NI NOURRIS NI LOGES***

BARSAC

Contrat travail saisonnier – 5 Jour(s)

35H Horaires normaux

Expérience exigé de 1 mois

Sous la responsabilité de votre chef d’agence, vous aurez en charge le nettoyage des vitres à la raclette en hauteur et le nettoyage tertiaire (dépoussiérage, lavage…).

Les horaires et le planning sont modulables.

Zone géographique de travail Gironde.

Le véhicule de service et les matériels sont fournis.

Travail physique demandant un sens de l’organisation développé et une grande autonomie.

****Vous travaillez en équipe sur travaux en grande hauteur*****

Gironde

060KQDF – Agent / Agente de nettoyage en collectivité

Vous interviendrez en qualité d’Agent / d’Agente de nettoyage en collectivité pour le compte d’un lycée.

Vos missions :

- Entretien des locaux : ménage des parties communes (escaliers, couloirs, WC, local technique, gymnase, réfectoire…)

- Préparation à la plonge : vider les plateaux, mettre les couverts et les assiettes dans des paniers, mettre les paniers en machines et ranger les couverts et assiettes.

Vous travaillerez en équipe.

Idéalement vous devez avoir des connaissances en produits ménagers utilisés pour ce type d’activité et une expérience en entretien des locaux.

Le contrat pourra être renouveler selon la situation de la personne titulaire du poste.

***** RECRUTEMENT URGENT ******

LANGON

Vous assurerez la messagerie locale sur le sud Gironde et des tractions régionales.

Vous possédez impérativement la FIMO/FCO en cours de validité et l’ADR.

180 heures mensuel -

Chauffeur SPL : travail de nuit

Salaire conventionnel /panier repas selon les horaires + primes

LANGON

Auprès d’un cabinet de courtage en assurances de personnes vous assurez une prospection active pour créer et développer un portefeuille de clients chez les professionnels ou les particuliers.

Vous proposez des produits de santé , obsèques, épargne et placement.

Un accompagnement et une formation seront assurés.

Vous devez impérativement être titulaire du permis et posséder un véhicule.

La Rémunération : commissions.

Localisation et prospection sur un département de l’ex Aquitaine (33-24-40-47-64) – (zone géographique à définir)

Profession commerciale

Emploi non salarié

Débutant accepté

Permis B – Véhicule léger Exigé

Vous devrez préparer les commandes, utiliser des machines pour dérouler, ré-enrouler ou découper des films plastiques

CACES R389 cat 3 (Chariot élévateur à chargement frontal)

47 – FAUGUEROLLES

Contrat à durée déterminée – 1 Mois

Débutant accepté

Vous savez faire des contrôles dimensionnels en manipulant les différents instruments de mesure tels que : pieds à coulisse, duromètre, balance, etc.

Vous vous aidez des documents techniques, des procédures et des consignes pour assurer la conformité de vos contrôles, de ce fait vous savez lire un plan et un document, analyser les données et les interpréter dans la limite de vos compétences et des tâches à réaliser.

Des connaissances en matières plastique et/ou des notions en management de la qualité sont un plus.

47 – MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Expérience exigée au moins 1 An(s)

Bac+2 ou équivalent Plasturgie Souhaité

Pour un remplacement maternité (contrat d’environ 6 mois), nous recherchons un(e) secrétaire de livraisons.

Votre mission consiste à assurer la livraison administrative de nos véhicules neufs ou d’occasion.

Rattaché(e) au Chef des ventes, vous aurez pour missions principales :

- l’accueil des clients particuliers et professionnels,

- la constitution des dossiers de vente des véhicules (neufs et/ou d’occasions),

- le traitement des commandes et du SIV (immatriculation),

- la planification et prise des rendez-vous,

- le suivi administratif des livraisons (accord de financement, carte grise, immatriculation, préparation du véhicule ),

- la facturation et l’encaissement,

- la saisie informatique sur logiciel spécifique des demandes de budget.

° Assurer un service de qualité dans le respect des normes

Formation de 45 jours en binôme avec la titulaire du poste

Démarrage du contrat 1/11/2017 Fin de contrat 10/05/2018 selon retour maternité

47 – MARMANDE

Contrat à durée déterminée – 6 Mois

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Exigé

Nous recherchons un CARISTE/MANUTENTIONNAIRE (H/F) avec CACES R389 , catégorie 3 .

Pour une mission de 1 à 2 mois avec possibilité de reconduction.

Sous la responsabilité du responsable de l’entrepôt vous serez en charge de :

- Chargement/déchargement des véhicules de transport,

- Réaliser la gestion des stocks : contrôle de la rotation des produits, vérification de leur disponibilité, rangement, nettoyage, inventaire,

- Alimenter/Sortir les produits de la chaîne de production,

- Vous vérifiez l’état des charges, vous identifiez les anomalies et transmettez a votre supérieur,

Profil recherché :

- Sérieux, ponctuel, dynamique, organisé et doté d’un esprit d’équipe,

- La maîtrise des outils de manutention et la connaissance des règles de sécurité sont appréciées,

- Le poste de cariste nécessitent la détention de(s) permis 3,

47 – TONNEINS

Contrat à durée déterminée – 1 Mois

Débutant accepté

Nous recrutons pour l’un de nos clients, propriété viticole, un ouvrier polyvalent.

Vous effectuez les travaux de la vigne :

- Taille

- Tirage de bois

Idéalement vous avec une première expérience sur les travaux de la vigne de 2 ans minimum.

Vous êtes ponctuel, motivé et sérieux.

Vous savez respecter les consignes de votre hiérarchie et vous êtes rigoureux.

Envoyez votre CV à : cnfmarmande@orange.fr

47 – MEILHAN SUR GARONNE

Contrat travail saisonnier – 1 Mois

Débutant accepté