Les grandes manœuvres ont débuté à l ‘UBB. La page Raphaël Ibanez va se tourner à l ‘issue du championnat et le club Girondin se prépare à plusieurs changements, sans bouleversements toutefois. Le dossier du recrutement de l’ouvreur sera la clef de voûte du recrutement.

Le staff est déjà bien connu des joueurs. Exit donc Raphaël Ibanez et Bruce Reihana - qui ne célèbrera donc pas on prochain anniversaire à l’UBB – , et aucune arrivée n’est programmée. Émile N’Tamack sera en charge des trois quarts, tandis que Jacques Brunel s’occupera toujours des avants, avec une fonction plus élargie en tant que manager. Le reste du staff devrait rester.

Les joueurs maintenant. Si la colonne des départs est déjà bien remplie, Madaule, Beauxis, Ashley-Cooper ou encore Madigan ne feront plus partie de l’effectif, les arrivées ne sont pas toutes bouclées. Du mouvement est attendu sur des postes clefs.

Un 10 Néo-zède ?

Devant, un pilier droit va devoir remplacer Kitshoff qui rentre au pays. Les candidats sont rares – et chers – à ce poste ce qui va demander beaucoup de travail aux recruteurs Girondins. Un seconde ligne et un troisième sont aussi attendus.

Derrière, un arrière ainsi qu’un profil capable de jouer centre ou ailier sont activement recherchés par Laurent Marti. Mais un autre chantier attend le boss Girondin, très actif dans les dossiers transferts de son club et qui a démontré à de très nombreuses reprises qu’il avait le compas dans l’œil. Le numéro 10 reste le poste clef. Surtout après les passages mitigés de Beauxis et Madigan.

Tiaan Schoeman des Blue Bulls de Prétoria qui doit partager le poste avec l’international Pollard est proposé en France. mais son profil n ‘a pas convaincu les dirigeants de l ‘UBB. Sur le marché français, les candidats sont rares.

Burton l’artilleur d’Agen devrait prendre la direction de Grenoble. Mais la situation du club Isérois n ‘est pas fixée, aussi l ‘UBB garde un oeil sur ce dossier, qui parait tout de même compliqué. La piste la plus vraisemblable mène en Nouvelle-Zélande.

Le boss Girondin étudie les opportunités du pays All-Black. Un nouveau coup de maître dans le recrutement ?

Julien Munoz