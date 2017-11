Depuis 2014, et à l’occasion du centième anniversaire de la grande Guerre de 14-18, l’association In Vidéo Veritas a fait des recherches sur les Poilus de Saint-Piere d’Aurillac, morts, rescapés, les veuves et orphelins.

Des manifestations gratuites tout au long du mois de novembre vont permettre au public de partager le résultat de ces recherches, qui se poursuivront notamment concernant les morts du Chemin des Dames et pour lesquelles In Video Veritas fait appel aux témoignages de la population.

Les manifestations de novembre

Vendredi 10 novembre à 19h sur le parvis Ambroize Croizat, Calou la Gouaille – accompagné de son orgue de barbarie – entraînera le public dans une balade en chansons sur le Chemin des Dames (chanson de Craonne et autres chansons de mutins).

Vendredi 10 novembre à 18h30, à la mairie, sera inaugurée une exposition « L’autre front » en partenariat avec les Archives Départementales de la Gironde qui aura lieu du lundi 6 novembre au samedi 18 novembre. Dans ce pays en guerre où les hommes sont largement mobilisés, les femmes doivent faire face à de nouvelles responsabilités, emplois dans les usines d’armement, métallurgie, transports, travaux agricoles et subvenir souvent seules aux besoins de la famille malgré les rationnements et pénuries.

Samedi 11 novembre à 11h30, commémoration aux monuments aux morts en présence des enfants de l’école qui liront des textes de Poilus.

Vendredi 17 novembre à 19h, salle des fêtes, Alain Chaniot (lecture) et Erik Baron (musique) de la Cie du CI présenteront une lecture musicale d’extraits du roman « Le Chemin des âmes » de J. Boyden : deux indiens Crees, engagés volontaires, découvrent l’horreur de combats qui ne les concernent pas, un regard décalé renforçant la perception de l’horreur, la peur, la crasse, le racisme générés par la guerre.

Vendredi 24 novembre à 19h, salle des fêtes, la Cie de l’Âne Bleu présente une création « Celles de 14 » (lecture à deux voies), témoignant du rôle des femmes pour la survie du Pays et l’appel du gouvernement à leur dévouement.

Tout le mois de novembre, la petite médiathèque proposera des livres et documents relatifs à la guerre de 14-18 et des projections de films. Informations sur le site www.invideoveritas.com. Tel : 05.56.62.28.71 ou mairie : 05.56.63.30.27.