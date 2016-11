Marmande Plus de 600 personnes à l'inauguration du garage BMW

C’était bel et bien un événement. Ce jeudi soir, Fabien Raymond a inauguré sa concession automobile BMW, Mini et Mazda en présence de plus de 600 personnes, beaucoup de chefs d’entreprises, de clients fidèles, d’amis et Fabien Raymond en compte énormément. Il fait partie de cette jeune génération d’entrepreneurs qui sait choyer sa clientèle essentiellement locale. Le nouvel espace automobile a été reconstruit sur l’ancien site agrandi, une continuité qui aurait rendu fier le père de Fabien, Claude, créateur de la concession en 1960, le premier spécialiste de la vente de voitures d’occasion ! Que de chemin parcouru depuis, avec Fabien à la relève, et la présentation durant cette inauguration de deux voitures qui sont tout un symbole pour l’entreprise et pour Fabien: l’exposition de la BMW de 2002 de son père et le nouveau modèle, la BMW i8, qui propulse la concession vers le futur !