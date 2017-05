C’est un moment important dans la vie du village, un moment de rencontres entre les lettres, les arts et le public. On le doit à l’Association Marguerite Duras qui, pour la 19ème fois, propose ces rencontres, avec des invités de prestige. L’invité d’honneur de cette édition 2017 n’est autre que le philosophe et sociologue Edgar Morin. Mais bien d’autres écrivains, hommes et femmes de culture seront ici ce week-end, tous plus ou moins liés par leur histoire à la grande dame de la littérature française.

Samedi 20 mai

A partir de 10h, salle du Foirail : hommage à Robert Antelme. Le centenaire de la naissance de Robert Antelme (mort en 1990) sera honoré dans une étude philosophique et littéraire de son livre unique et universel, « L’Espèce humaine ». En ouverture, lecture de « La Douleur » de Marguerite Duras, par Carole Clotis. En introduction, Lucie Bertrand-Luthereau (Sciences politiques Aix) abordera la question : « Pourquoi il est si important de lire Antelme en 2017 ». Trois conférences sont ensuite prévues : « Le scandale de l’indifférence dernière » par Didier Dumarque (lycée Corneille de Rouen) ; « Le moi et le rien. La poétique de la véhémence de Robert Antelme », par Mickael Rinn (université de Bretagne occidentale) ; « Antelme, un évangéliste laïc » par Lucie Bertrand-Luthereau. Suivront un moment de questions-réponses, puis une dégustation de Duras Berticot Cuvée Marguerite Duras.

A partir de 14h30, salle du Foirail : projection du film « Autour de Robert Antelme de 1942 à 1964 », en présence des co-réalisateurs Jean Mascolo et Jean-Marc Turine. A 15h45, rencontre avec Edgar Morin : l’entretien (Un effort de mémoire autour des amis du n°5 de la rue Saint-Benoît et leur désir de projet commun) sera mené par Jean-Marc Turine et Jean Mascolo. L’entretien autour de l’œuvre sera, lui, conduit par Jean-Claude Ragot (le dernier livre -aboutissement d’une vie de recherche, « Connaissance, ignorance, mystère », le trio inséparable). Suivra un moment de questions-réponses.

A 18h, présentation du violoniste Ami Flammer et de son livre « Apprendre à vivre sous l’eau. Mémoires de violon (50 ans d’histoire contemporaine du monde du violon) », par Joëlle Pagès-Pindon et Michèle Ponticq. Place ensuite à une dégustation de vins avant le concert de violon d’Ami Flammer, à 21h dans le salon de musique du château : il interprétera des œuvres que son amie Marguerite Duras aimait particulièrement, La Partita n°2 en ré mineur de Bach, 24 Caprices de Paganini, etc.

Dimanche 21 mai

Une séance de cinéma est programmée dans la salle du Foirail, à 14h30 : « Edgar Morin, un penseur planétaire », en présence de sa réalisatrice Jeanne Mascolo de Filippis et d’Edgar Morin.

19èmes Rencontres de Duras, tarifs : samedi 20 mai, 15€ pour la journée (matin et/ou après-midi), 20€ pour la soirée concert. Dimanche 21 mai, 5€. Tarifs réduits pour les membres de l’Association Marguerite Duras, les demandeurs d’emploi et les étudiants (12, 16 et 4€), gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. Réservations sur www.margueriteduras.org