La piscine municipale de Langon rouvre ses bassins pour la saison estivale 2017.

Ce week-end elle accueille des compétitions mais elle sera ouverte au public les 24 et 25 juin, de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

Une nocturne test le 6 juillet

Cette année, la structure construite en 1967 fête son cinquantième anniversaire.

Le jeudi 6 juillet, au vu du succès de l’an passé, la piscine proposera une nocturne jusqu’à 22h. En 2016, la soirée organisait pour les jeunes des cours d’aqua gym.

« Cette année ce sera une nocturne test, à voir si elle sera renouvelée », indique-t-on au service des sports.

Sur la saison estivale, quatre maîtres nageurs et quatre BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) encadreront les nageurs.

Tous les jours à partir du 1er juillet

Hors des horaires d’ouverture au public, de la fin juin à la fin août, des leçons de natation sont proposées (forfait 10 leçons : 100€, renseignements à la piscine).

À partir du samedi 1er juillet et jusqu’au 2 septembre, la piscine ouvrira tous les jours de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30.

Fermetures exceptionnelles

Attention, elle est exceptionnellement fermée le samedi 17 juin de 8h à 20h pour une compétition fédérale ; le dimanche 18 juin pour une compétition labellisée des Maîtres; le dimanche 30 juillet pour les interclubs d’Aquitaine minimes et moins ; le dimanche 3 septembre pour le Challenge longues distances.

Les ouvertures le week-end : les 10 et 11 juin et 24 et 25 juin ; le 3 septembre de 14h30 à 19h30 ; les 9 et 10 septembre de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h ; les 16 et 17 septembre de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h.

Pratique

Ouverture de la piscine municipale le week-end : samedi 10 et dimanche 11 juin de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h. Adresse : 4, avenue des Résistants à Langon. Tél. : 05.56.63.18.42.