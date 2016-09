Langon Pique-nique : petit tour des spots langonnais

Pique-niquer à Langon intra muros c’est possible ! Le spot incontournable, plébiscité par les internautes sur notre page Facebook, c’est bien sûr le parc des Vergers. Idéal pour y pique-niquer en famille en toute sécurité : avec ses tables, ses pelouses, ses arbres séculaires, la tour mauresque, mais aussi un point d’eau, une boîte à livres… Nous y avons croisé deux familles venues de Charente et du Gers. « Nous nous retrouvons à mi-parcours à Langon. Nous préférons pique-niquer ici plutôt que sur les quais car les enfants peuvent jouer et courir dans le parc en toute sécurité » nous expliquent les mamans.

Vue sur la Garonne

Les quais : deuxième spot à la vue imprenable sur la Garonne : les quais où des bancs tables ont été installés l’été dernier. Quelques arbres offrent leur ombre quand le soleil est au zénith. « Il manque de table » souligne Eric Larrieu.

Le Foirail : un peu moins connu en remontant vers la place du Foiral, le petit square derrière le Monument aux morts, avec ses bancs et ses arbres pour un bon moment au frais. C’est le rendez-vous des employés et des lycéens qui y cassent la croûte à midi. « Ce serait sympa de mettre de la pelouse à la place des graviers pour qu’on se sente moins en ville… Et même quelques fleurs », suggère Thomas en pleine pause déjeuner, un gros sandwich dans les mains.

Blanche Neige : le bois de Blanche Neige est le second spot cité par nos internautes. « Sans hésiter ! » nous dit Marie-Jo Degrise. Il offre plusieurs tables en bois dans la clairière, des bancs. Catherine Grémini regrette « les tables en plein soleil ». Elle apprécie aussi les bords de Garonne.

Plaine des Sports de Durros : en revenant vers le centre-ville, on a trouvé aussi deux tables sous les pins de la plaine des sports de Durros, à côté des terrains de sport.