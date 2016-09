Langon [VIDEO] Pierre Lees-Melou, d'Octavin au Parc des Princes

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Un Langonnais face aux stars du Paris Saint-Germain. C’est évidemment de Pierre Lees-Melou. L’ancien joueur du Langon FC était titulaire mardi soir avec le Dijon FCO face au club parisien.

Malgré la défaite concédée par la formation bourguignonne (3-0), le Sud-Girondin de 23 ans, positionné sur le flanc droit de l’attaque dijonnaise, s’est montré à son avantage, faisant étalage de son aisance technique et de son sens du jeu. Sa prestation a été louée à plusieurs reprises par l’ancien joueur du PSG et de l’OM Habib Beye, qui commentait le match en direct sur Canal+Sport.

Pierre Lees-Melou a débuté sa carrière à l’école de foot de Saint-Pierre de Mons avant de rejoindre le Langon FC puis les Girondins de Bordeaux. Non conservé par le club au scapulaire, il était revenu à Langon où son talent n’a pas tardé à éclater au grand jour.

En 2012, Pierre Lees Melou, alors âgé de 18 ans, était de l’épopée des U19 langonais en coupe Gambardella, marquée par un exploit face aux Chamois Niortais avant une défaite en seizième de finale face au Stade Brestois, au bout de la séance des tirs au but. Il s’était aussi fait une place au sein de l’équipe fanion de LFC, avec laquelle il a joué en CFA2 et Division honneur.

Il est technique et possède une intelligence de jeu naturelle. Il sent le foot.

Après un passage éclair aux Ecureuils d’Arlac, il avait rejoint Lège Cap-Ferret où il a évolué deux saisons. Elu meilleur joueur de CFA 2 à l’issue de la saison 2014-15 (10 buts, 14 passes décisives), il avait séduit le DFCO. « On a retenu son registre complet. C’est un milieu de terrain polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes offensifs, décrit Sébastien Larcier, recruteur de Dijon, sur le site du club. Il est technique et possède une intelligence de jeu naturelle. Il sent le foot. »

Avec le club bourguignon, Pierre Lees-Melou ne sera resté qu’une saison en Ligue 2 puisque l’accession au sein de l’élite professionnelle était au bout de la saison 2015-16. Malgré une blessure qui l’a privé d’une partie de l’aventure de la montée en Ligue 1, le Langonnais a conservé la confiance de son coach. Au point de s’imposer comme titulaire.

Témoin de la confiance acquise par le joueur, le but qu’il a inscrit face à l’Olympique Lyonnais lors de la 3e journée de Ligue 1.