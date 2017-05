Réaction de Pierre Camani, président du Conseil départemental et sénateur de Lot-et-Garonne:

«Je salue l’élection sans appel d’Emmanuel Macron à la présidence de la République. Cette victoire est avant tout celle de la République face à l’extrême droite. Je salue tous ceux, quelles que soient leurs convictions, qui se sont mobilisés durant l’entre-deux-tours pour voter et faire voter contre le front national et pour Emmanuel Macron. Cette élection constitue un message d’espoir adressé au monde par la France, qui a élu ce soir le plus jeune président de l’histoire de la République. Mais il revient aussi au nouveau président de tirer les leçons de ce scrutin. Le score important de Mme Le Pen, particulièrement en Lot-et-Garonne, couplé au nombre exceptionnellement élevé de bulletins nuls ou blancs, démontre que cette élection n’est en rien un blanc-seing accordé à M. Macron. Le Président de la République doit entendre la colère et les peurs qui se sont exprimées et placer son mandat sous le sceau de l’écoute, de la concertation et de l’efficacité. Il doit entendre la voix des territoires, et tout particulièrement celle des territoires ruraux.

Les élections législatives permettront aux électeurs d’exprimer librement leur choix sur le programme qui devra être engagé par le prochain Gouvernement. De mon côté, je soutiendrai avec détermination et conviction Matthias FEKL, Lucette LOUSTEAU et Guillaume MOLIERAC pour défendre les intérêts du Lot-et-Garonne à l’Assemblée nationale».