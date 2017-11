En signant à l’US Salles, Pierre Audap voulait reprendre le fil de sa carrière. Durant deux saisons, le troisième-ligne basque avait dû ranger les crampons pour se consacrer à son projet professionnel. “En 2015/2016, j’ai dû écourter ma saison avec Hendaye pour passer ma formation de sapeur-pompier à Bassens, dit-il. Du coup, je n’ai pas disputé la phase retour de Fédérale 2.”

La saison dernière, le pompier à la caserne de Blaye a pris une licence au CA Lormont mais il n’a disputé que les derniers matchs de championnat avec la réserve. “J’ai suivi la préparation estivale puis j’ai arrêté l’entraînement en septembre. Je suis revenu toucher du ballon qu’en février, tranquillement. Je n’ai pas joué avec le feu. Si je me blessais, je risquais de ne pas être conservé chez les pompiers, comme j’étais encore stagiaire. Ou ma titularisation aurait été repoussée”, explique-t-il.

“J’arrivais comme un cheveu sur la soupe”

Ironie du sort, le troisième-ligne formé à l’Anglet Olympique a subi une rupture des ligaments-croisés dès ses premiers pas avec les Sangliers, en match de préparation face à Floirac le 25 août. Même s’il aurait préféré s’en passer, cette blessure confirme que son choix de mettre le rugby entre parenthèses était une sage décision.

À Lormont, Pierre Audap laisse pourtant un souvenir amer. Déplumés en troisième-ligne lors de l’intersaison, les Tangos comptaient cette saison sur le Basque de 26 ans mais ce dernier a préféré rebondir ailleurs, après une saison en demi-teinte. “Je garde quand même de bons contacts là-bas mais je n’ai pas eu le temps de lier d’amitiés, partage-t-il. C’est compliqué d’arriver dans un nouveau club en milieu de saison alors que l’équipe tourne déjà bien. J’arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne me sentais pas forcément à ma place.”

Séduit par l’US Salles

Deux options s’offraient alors à lui : “Hendaye avait repris contact avec moi, comme leur poule tourne autour de la Gironde, mais ça me faisait quand même faire beaucoup de route. J’ai privilégié Salles, raconte le Basque. Lors d’un tournoi de pompiers cet été, j’ai rencontré quelques Sallois. Le contact est vraiment bien passé. Ils m’ont motivé à les rejoindre. Et comme on ne m’a parlé du club qu’en bien…”

Bien décidé à être exemplaire sur le terrain et à s’éclater dans sa nouvelle équipe, le sapeur-pompier va devoir attendre avant d’être adoubé par les habitués de Raymond Brun suite à sa grave blessure, qui devrait l’écarter des terrains jusqu’à la fin du championnat.

” J’avais à coeur de faire une saison complète, regrette-t-il. Du coup, je suis un peu la recrue fantôme. C’est frustrant d’arriver dans un club et de se retrouver dans les tribunes. Je n’ai pas eu le temps de faire mes preuves et de tisser des liens avec tout le monde.” Condamné à ronger son frein une saison de plus, le Basque va devoir commencer par faire ses preuves en troisième mi-temps avant de s’illustrer lors des deux premières. Pas une mince affaire, dans un club où l’esprit festif est légendaire.