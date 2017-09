Simone a récidivé ! Pour la cinquième année consécutive, deux soirées de concerts, organisées par l’association le Pas Sage, se sont déroulées autour de l’Amicale Laïque vendredi 8 et samedi 9 septembre. Avec une programmation très éclectique, le festival Simone pète les watts a touché un maximum de personnes au-delà des habitués. Et les surprises musicales étaient une nouvelle fois nombreuses.

Si la météo n’a posé aucun problème le premier soir, elle a été plus capricieuse le lendemain, ce qui n’a pas empêché le public d’affluer dans la cité millénaire. Désormais, il ne reste plus qu’à patienter pour une possible sixième édition. En attendant, voici un retour en quelques photos sur certains des groupes qui sont passés vendredi soir, ainsi qu’en vidéo, avec un petit bout de prestation des groupes Madison Street Family et One Rusty Band.

