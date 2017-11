Une vingtaine de « vieilles demoiselles », accompagnées de leurs chauffeurs, ont récemment fait halte au château Gayon reçues par le maître de maison, Jean Crampes.

Depuis huit ans, Bernard Faber dans le « Garage à Jules » à Pontac retrouve régulièrement des passionnés de mécaniques et de restauration de vieilles voitures, avant « de leur faire prendre l’air » dans des rallyes qui les conduisent de bastides en châteaux dans tout le Sud-Ouest et les Pyrénées, comme cela a été le cas lors de ce dernier rallye. Entre autres belles cylindrées, des Bugatti, Saab, MG, Porshes, Triumph, Versailles n’ont pas démenti du cadre magnifique du château Gayon du XVIIIème siècle, demeure de la famille Crampes depuis 1903, et de son vignoble de 30 hectares dont l’exploitation respecte un cahier des charges de la lutte raisonnée.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir