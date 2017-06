Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La ville avait donné rendez-vous aux amateurs de musique dans neuf lieux et avec autant de groupes musicaux. Du jazz manouche au café de France, de la fanfare de rue au passage gourmand, de l’orgue à l’église Saint Gervais, la chorale au Canap’café et de l’électro-pop aux Carmes.

La fête était organisé par le centre culturel des Carmes qui a souhaité proposer la musique dans les lieux vivants et fréquentés de Langon et accessible facilement à tout moment de la journée en faisant ses courses ou prenant simplement un café avec des amis. Une journée à neuf temps et Langon qui bat la mesure et murmure tout fort sa passion pour la musique.