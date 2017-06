Actuellement cinq moines tibétains du monastère tibétain de Sera Mey sont présents à Langon et ce jusqu’à ce soir, mardi 6 juin.

Les visiteurs ont pu assister à la création d’un mandala de longue vie : sa confection a débuté samedi matin et demande aux moines de la concentration et un effort physique soutenu, étant assis en position de lotus et pliés afin de saupoudrer une surface de poudres fines colorées (sable fin blanc et pigments naturels).

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Pour créer avec autant de précision le mandala, la poudre est incorporée à l’intérieur d’un tube métallique qui finit en pointe très finement percée. Au dessus de ce tube se trouvent des crans qui, lorsqu’ils sont frottés avec une baguette, vont faciliter la descente de la poudre dans le conduit du tube.

Cet après-midi le mandala sera dissous lors d’une cérémonie et dispersé dans les rues de la ville afin que les Langonnais aient une bonne santé et prospérité à long terme.

Cette journée spéciale va se conclure par une soirée durant laquelle les moines tibétains, accompagnés de musique jouée avec des instruments traditionnels, danseront pour apporter un mérite à ceux qui les observent mais aussi transmettre des instructions morales.

Un sentiment de bien-être et d’énergie positive sans la salle François-Mauriac à découvrir !

Informations pratiques : Salle François-Mauriac, cérémonie de dissolution du mandala à 15h ce mardi 6 juin et dès 20h danses et chants sacrés du Tibet. Entrées: 12€ enfants 5€.