Cadillac Photo : les portraits de Marie-France

Marie-France Teyssier est une passionnée pour qui chaque voyage ressemble à un safari-photos. Elle aime « se faire plaisir et faire plaisir aux autres », rapportant de ses séjours lointains une moisson qu’elle partage avec ses amis.

La photographe expose actuellement des portraits du Laos et du Cambodge à la salle du conseil de la mairie de Cadillac.

D’où vous vient cet amour de la photographie ?

Je n’avais que 10 ans lorsque j’ai reçu mon premier appareil lors de mon entrée en 6e. C’était un Instamatic Kodak qui produisait des clichés en noir et blanc. Depuis, je n’ai jamais cessé de fixer ce qui m’entourait sur la pellicule, les paysages, les animaux, les gens, les beautés de la nature. Les appareils se sont succédé au fil du temps et des nouvelles inventions. Je suis ainsi passée au numérique en 2006, un sacré progrès ! Mon Lumix allégeait mes bagages : plus de stock de pellicules ni de piles et la possibilité de « mitrailler » sans souci d’un coût à prévoir dans mon budget. J’ai acquis un Reflex Cannon en 2009 et pris quelques cours pour m’initier à ses multiples fonctions.

Car vous conjuguez cette passion avec l’amour des voyages ?

J’ai parcouru le monde de long en large, de la Russie à la Chine, de l’Europe aux Pays du Levant, en récoltant un nombre incalculable d’albums de souvenirs. Cette fois-ci, j’ai eu envie de produire une exposition sur le Laos et le Cambodge au travers de 14 portraits de vieilles femmes au regard malicieux et de fillettes coquettes ou sérieuses. Je rapporte en moyenne 5.000 photos de chaque voyage, je les trie et encadre moi-même ceux que je veux mettre en valeur.

Et vous y apposez votre « patte !

Oui, en l’occurrence, mon copyright est un chat qui traduit mon affection pour les animaux et les félins domestiques qui me le rendent bien !

Recueilli par Any Manuel