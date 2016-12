L’Uzestival du nouvel an débutera mardi 27 décembre à 19h avec le vernissage de l’exposition de photos de François Corneloup : « Images, villages, visages à l’œuvre ».

La soirée se poursuivra à 21h avec le même Corneloup aux saxophones, en duo avec Martine Amanieu sur une lecture de Cortazar : « L’homme à l’affût ».

Mercredi 28 décembre

21h spectacles « O mamé oh », Isabelle Loubère (textes) Yoan Scheidt (batterie, percussions).

«Improvisions poétiques » avec Juliette Kapla, Méryl Marchetti, Michel Ducom, Jaime Chao.

Jeudi 29 décembre

21h projection/rencontre sur une proposition de Fabien Granjon « La cigale, le corbeau et les poulets ». Un film de Olivier Azam (sortie en salle janvier 2017), réalisé avec la complicité de Laure Guillot. Produit et distribué par Les Mutins de Pangée par l’équipe qui a tourné « Merci Patron ! » Rencontre-débat en présence d’Olivier Azam, réalisateur et membre de la coopérative Les Mutins de Pangée.

Vendredi 30 décembre

21h, spectacle les Mosicans : Bernard Lubat, Fabrice Vieira, Jules Rousseau, Jaime Chao, Louis Lubat, Thomas Boudé. Avec et sans papiers, mots et musiques interprétés / improvisés.

Samedi 31 décembre

A partir de 21h, Réveillon debout (sur réservation : 05.56.25.38.46). La cie Lubat de Jazzcogne ses invité(e)s ses ami(e)s ses voisin(e)s pour une nuit improvisée « Debout les œuvriers . Pour tenir la route, la garbure du restaurant uzestois « chez stella et Bernard ».

Pratique

Renseignements / tarifs Uzeste Musical : 05.56.25.38.46, Théâtre amusicien l’Estaminet. Site : www.uzeste.org ; Facebbok : facebook.com/cie.lubat.

Spectacle : plein 12€, réduit 8€ (adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi) ; gratuit moins de 16 ans. Petite restauration à partir de 20h : de 5€ à 12€.