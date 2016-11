Serge Fargeot expose au centre culturel des Carmes ses portraits photographiques et scènes de vie du Haut Atlas marocain, dans la salle George Sand qui vient d’être rénovée.

Il capte à travers ses photos la nature et l’humain, les regards.

Cette exposition résume trois jours passés au nord-est de Ouarzazate dans le Haut Atlas à la rencontre d’une culture.

De sincères attentions de sympathie et un accueil très chaleureux

« Encore loin du développement économique du monde occidental, nombre de villages berbères du Haut Atlas nous ramènent à une époque pour nous révolue depuis longtemps », explique le photographe.

« À travers ces portraits de femmes et d’hommes j’ai voulu rendre hommage à ces gens qui, malgré leurs conditions, ont toujours su manifester à notre égard de sincères attentions de sympathie et un accueil très chaleureux. »

Né en 1950 à Saintes, après une carrière dans l’industrie informatique, la photo est devenue le fil conducteur de Serge Fargeot.

Photographe autodidacte, il est membre de la Fédération Photographique de France. Les concours nationaux et internationaux proposés par les fédérations et quelques expositions ont conforté son expérience.

Ce parcours, jalonné d’appréciations valorisantes, l’a incité à poursuivre le travail.

Pratique

Exposition jusqu’au 7 janvier 2017, salle George Sand, au centre culturel des Carmes à Langon. Entrée libre.

Horaires d’ouverture : les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h. Les vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, ainsi que le premier dimanche de l’exposition de 15h à 18h. Exposition exceptionnellement fermée les 27 décembre et 3 janvier 2017.

Renseignements : 05.56.63.14.45.