Journaliste, critique musical et littéraire pour le magazine « Rock’n'Folk », Philippe Thieyre, qui habite Castillon-de-Castets, a été chroniqueur sur France Inter de 1996 à 2013 pour l’émission « Alternatives et Addictions ».

Entre 1980 et 2006, alors qu’il travaille à la librairie « Parallèles » de la rue Sainte Honoré à Paris, c’est là qu’il commence à acheter ses « premiers albums toutes musiques confondues : j’ai des goûts très éclectiques, même si le blues et le rock ont mes préférences » confie-t-il.

Impressionnante collection

En 2006, il quitte la capitale et rejoint Rochefort où en 2005, avec deux amis, il participe à la première manifestation de « Rochefort-en-Accords » sur fond de concerts imprévisibles et inattendus.

En 2013, lui et son épouse décident d’aller vivre un peu plus vers le sud, près de Bordeaux et s’installent à Castillon-de-Castets. « Nous avons eu un véritable coup de cœur pour notre maison et son environnement. Et finalement Bordeaux n’est pas très loin et nous avons tous les services à proximité » explique Philippe Thieyre qui a donc posé ses valises pleines de disques (20.000 environ) et quelques milliers de CD au lieu-dit Cauvignac et où il a créé le siège de sa maison d’édition, qui s’appelle « L’édition des Accords », en référence au festival Charentais.

La passion qu’il voue à la musique et aux disques l’a amené à se pencher sur les illustrations de pochettes de disques et les affichistes. Il est devenu une sorte de promoteur d’art psychédélique : voir plus loin en organisant des expositions à Rochefort lors du festival mais aussi à Toulouse et Bergerac. « J’ai aussi participé à une exposition au musée d’Orsay et ces expositions présentées par thème attirent un large public. » Limités au rééditions de disques de référence dans un premier temps, le vinyle concerne désormais les nouveautés, qui sortent en quantités réduites et qui s’arrachent à grande vitesse, un concept qui a très peu varié depuis sa conception. Promis à une mort certaine dans les années 80, il revient en force depuis dix ans pour deux raisons, explique le Castillonnais: « l’attachement à l’objet et la qualité du son. »

Auteur et éditeur

Philippe Thieyre n’est pas musicien mais sa vie tourne autour de la musique. Il a écrit notamment « Les Années Psychédéliques » chez Hugo&Cie. C’est un livre qui explique ce mouvement de contre culture apparu dans les années 60, valorisant les perceptions sensorielles causées par des subtances diverses hallucillogènes. En 2014 il sera aussi l’un des contributeurs du livre « L’année du rock français », de Laurent Charliot.

Maryse Lacoste