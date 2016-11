La halte nautique de Saint-Pierre d’Aurillac risque d’être détruite, après avoir fait l’objet d’un incendie de cheminée qui a endommagé une partie de la toiture. Lors du conseil municipal du 3 novembre dernier, il a été révélé l’intention de VNF (Voies Navigables de France), propriétaire du terrain et de la halte nautique, de renoncer à effectuer les réparations de celle-ci et de la détruire.

« Une décision inadmissible » Les membres de l’association Les Gavès (Garonnais, avertis pour une vallée épicutrienne et solidaire), défenseurs de la Garonne et de son patrimoine réagissent : « Nous trouvons cette décision inadmissible. Au moment où les collectivités territoriales s’engagent à créer la voie verte, où les offices de tourisme valorisent ce patrimoine vert et fluvial, ces lieux historiques, de culture, de détente, il est inconcevable de laisser détruire ce lieu ».

Construite par la commune sur le terrain de l’État il y a une dizaine d’années, cette halte nautique au calme apaisant de rive de Garonne est bien connue des familles en promenade, des randonneurs et des réunions amicales autour du barbecue.

Propriété de VNF, c’est un bien public que la commune continue toujours d’entretenir pour le plus grand plaisir de tous les habitants, et pas seulement ceux de Saint-Pierre d’Aurillac. Une pétition a été lancée par l’association Les Gavès sur internet « pour manifester son désaccord et arrêter le projet de destruction de VNF » : sites. google.com/site/nonaladestructiondelahalle.

Martine Brigot

Contact : Les Gardès, 05.56.62.28.71.