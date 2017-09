Perroquet : pourquoi séduit-il de plus en plus les familles ?

Son intelligence enchante son auditoire

Il parle. Cette capacité est souvent la principale raison pour acquérir un perroquet. Cependant, toutes les espèces ne se classent pas dans la catégorie des « oiseaux parleurs ». On cite le plus souvent les perroquets jaco, les Grands Éclectus ou les Amazones. Ces oiseaux sont capables d’imiter le langage humain.

Néanmoins les choses ne sont pas si simples. Certains individus sont de grands bavards alors que d’autres s’enferment dans un silence obstiné. Même dans ce dernier cas, le perroquet peut décider un beau matin de s’exprimer sans raison particulière.

Bien plus affectueux qu’on ne le croit

Avec son bec et ses serres acérés, on peut se dire que le perroquet est un animal peu sociable. Que nenni. L’attention et l’affection de son propriétaire lui sont indispensables. Dans le cas contraire, il dépérit et en arrive parfois à s’arracher les plumes de manière compulsive.

Chaque jour, il faut lui accorder un moment privilégié. Un temps durant lequel on le sort de sa cage. On lui permet de déployer ses ailes dans le salon. Il faut aussi l’associer aux moments familiaux, comme les repas et lui parler afin de développer ses capacités. En bref, l’intérêt est d’interagir avec lui comme un membre de la famille à part entière.

Concessions obligatoires

Avant de se procurer un perroquet, il est indispensable de se poser quelques questions. Avez-vous assez de place pour lui installer une volière aux dimensions confortables ? Quelle sera votre réaction face aux dégâts provoqués par son bec sur le canapé tout neuf ? Etes-vous prêt à vous investir dans une relation de 30 à 80 ans ? Son espérance de vie est en effet assez longue.

Enfin, leur prix de vente est généralement assez élevé. Il est à noter que certaines espèces sont protégées par la Convention de Washington (CITES) et nécessitent un certificat de capacité pour les obtenir. Privilégiez les animaux nés en captivité. En effet, les captures d’oiseaux sauvages à des fins de commerce ont décimé, au fil des années, plusieurs espèces comme le Gris du Gabon.

APEI-Actualités. M.B.