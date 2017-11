Périgord-Agenais: Virazeil "piège" l'Union Rugby Confluent

Le RCV se déplaçait à Monheurt pour rencontrer l’Union du Confluent. Il avait à cœur de poursuivre son invincibilité en championnat après 2 nuls et 2 victoires bonifiées. Dès le début de la partie, les Virazeillais dominent et pilonnent le camp adverse par leurs avants avec Le Gallic, Pairoys et Gilmant, Sarrazin en perce murailles. Mais les locaux se multiplient en défense et les hommes de Clament et de Yapo ne pourront scorer que sur deux pénalités de Goury, menant ainsi 6 à 3 après 20 minutes, l’URC ayant réduit le score sur pénalité. Malgré une main mise en conquête, une envie de bien faire, le manque de liaison avants – trois quarts, des transmissions mal assurées, et des choix de jeu pas toujours judicieux ne permettront pas aux Virazeillais de franchir la ligne.

Seule une nouvelle faute locale permettra aux visiteurs de mener 9 à 3 au repos. En seconde période, les Virazeillais occupent à nouveau le camp visiteur, ajoutent 3 points au pied par Goury, mais ils font trop de fautes, surtout au sol, permettant à chaque fois aux locaux de se dégager. Il faudra attendre l’heure de jeu pour voir enfin un bel enchaînement dans l’axe, et trouver Montaulieu à la conclusion pour faire le break: 17 à 3. Hélas, plus rien ne sera marqué ensuite, sous la pluie battante, deux grosses occasions sont manquées en fin de match.

L’essentiel était d’empocher cette victoire importante, tout en constatant qu’il reste du travail à fournir, avant de recevoir le leader Castelmoron pour le match au sommet le 19 novembre au stade de Meyssan.

L’équipe du RVC était formée de: Azevedo, Casse, Pairoys, Gilmant, Le Gallic, Billaud, Larrue, Sarrazin, Goury, Artins, El Boumediani, Lafosse, Philippot, Gorrias, Esparbes.

Entrés en jeu: Lambrot, Nadal, Montaulieu, Palard, Sanchez, Tonini, Bothorel.