Au coup de sifflet final, dimanche dernier, Karim Eddebhi et ses coéquipiers ne cachent pas leur joie après la large victoire décrochée devant une formation de Lacapelle-Biron rapidement dépassée (37-3). Les “bleu et blanc” ont parfaitement réagi après leur faux-pas concédé à Cancon après avoir abandonné la victoire dans les dernières secondes. “Les gars ont été suffisants. On mène et on se dit que c’est bon“, peste Jaouad Lamssirine, un des entraîneurs du RC Mézin. Son homologue Anthony Saint-Loubert ajoute “c’est rageant. On a laissé trois points en cours de route. Dimanche, la satisfaction est tout de même de mise, même si Lacapelle est venu diminué. Les gars ont respecté les consignes“.

Tableau de marche respecté

Pour l’heure, le tableau de marche est parfaitement respecté pour les protégés du président Thierry Airaudo. “Nous nous étions fixés douze points à la fin de ce premier bloc, on en a 14“, note Anthony Saint-Loubert. Mézin affiche trois victoires (dont une à l’extérieur) en quatre sorties. Pour autant, il n’est pas question de s’emballer du côté de la Gélise. “On verra après le match de Penne“, glisse l’entraîneur. Toutefois, les “bleu et blanc” ne vont pas pouvoir avancer longtemps avec des ambitions masquées.

Un groupe renforcé

Mézin a réalisé une magnifique intersaison avec un groupe qui s’est considérablement renforcés. Des éléments sont arrivés notamment en provenance de l’Union Sportive Néracaise. Jérémy Dezitter, Pierre Pérès ou encore Maxime Bellandi sont venus renforcer le groupe. “On a commencé le 4 août. On a quarante gars aux entraînements, ça travaille bien, le plus sereinement possible“, place le coach en charge des lignes arrières. Profitant d’un week-end de repos, les joueurs ont pu profiter “d’une semaine de vacances”. “Ca fait du bien après six semaines non stop. Les gars ont besoin de recharger les batteries avant une nouvelle phase.

En continuant de la sorte, le RC Mézin se pose comme un prétendant sérieux plus à la montée qu’au maintien. Et cela n’est pas pour déplaire aux supporters “bleu et blanc”.