Périgord-Agenais - Promotion. Duras s'installe dans le fauteuil de leader

En Promotion, l’AOCC Duras a dominé de la tête et des épaules les Capelains (43-16). Dans la continuité de leur succès étriqué à Saint-Astier, ils ont mis cette fois la manière, avec 7 essais de belle facture (3 collectifs, Marche, Balès, un de pénalité, Pires-Lobo). Il faut dire que le paquet d’avants a agi comme un rouleau compresseur. L’organisation et la puissance de ses mauls portés a fait des dégâts. Après avoir mené 36-9 sur la pelouse de son rival, le quinze des vignerons a levé légèrement le pied à l’heure de jeu. Ça n’a pas eu d’incidence majeure sur un résultat acquis d’avance.

Fait rare pour être mentionné, Duras s’octroie le fauteuil de leader au gré de son succès bonifié à Lacapelle-Biron. Son premier bloc se durcit à partir de dimanche: au pied du château, l’AOCCD accueille le RC Bazeillais qui vient d’ouvrir son compteur de victoire (sur St-Astier: 23-7). La saison dernière, lors de l’ultime journée de la phase régulière, les troupes de Romain Balès s’étaient inclinées devant les “verts” (14-21). Il est vrai que sans enjeu particulier, elles étaient un peu démobilisées, quand bien même ce genre de derby cristallise l’attention de tous.

Sur la dynamique du moment

Dimanche, au stade François-Ballet, les “jaunes et noirs” s’efforceront de rester sur cette dynamique du moment, dans la perspective d’aborder l’esprit plus tranquille le grand choc suivant à Pont-du-Casse (16 octobre).

Les Bazeillais de David Panno et Fabrice Mijoint l’ont emporté pour leur première à domicile. On n’en espérait pas moins. Les points ont été inscrits par: Jérémy Régnier et Romain Mombrun (1 essai chacun), puis 2 pénalités, 1 drop et 2 transformations de Pierre Altès.

Ce premier derby du Marmandais revêt donc un caractère spécial en ce début de championnat.

Résultats de la 2e journée

Pont Du Casse 20 – 14 Le Bugue Sainte-Bazeille 23 – 7 Saint Astier & Neuvic Lacapelle Biron 16 – 43 Duras Miramont-de-Guyenne 13 – 19 Issigeac Villeneuve sur Lot 6 – 6 Sainte Livrade

Prochaine journée (dimanche 9 octobre)

Issigeac Villeneuve sur Lot Le Bugue Miramont-de-Guyenne Saint Astier & Neuvic Pont Du Casse Duras Sainte-Bazeille Sainte Livrade Lacapelle Biron

CLASSEMENT