Duras Périgord Agenais - Promotion: des Duraquois solides sur leurs bases

Une affluence des grands jours, dans le secteur, pas de concurrence pour le derby tant attendu entre Duras et Sainte-Bazeille. Dimanche, devant leurs supporters, les “jaunes et noirs” ont plutôt bien mené leur barque. Il fallait être assez fort dans les têtes pour ne pas céder à la pression d’un RCB entreprenant en première période.

De surcroît, les “Vignerons” devaient encaissaient un essai gag à la demi heure de jeu. Sur un rebond capricieux, un défenseur local se faisait surprendre dans son dos par Jérémy Régnier. Quelque part l’avantage en faveur des visiteurs était justifié au repos (8-6). “Ils nous ont bien contré en début de match. Sur nos mauls portés, ils nous ont contrés en trouvant la parade. Par la suite, on a su rectifier le tir. Heureusement que les Bazeillais n’ont pas concrétisé leurs temps forts”, souligne Romain Barès.

Le buteur duraquois a été le héros du jour. En verve, il a eu la réussite pour ajuster les perches, parfois dans des positions peu évidentes.

Du monde à l’infirmerie

Dans le second acte, l’AOCCD a pris la mesure de son adversaire. “Hormis deux frayeurs où ils nous transpercent le rideau, on a eu l’emprise. On a occupé le terrain. Les avants ont effectué un gros travail pour les mettre à la faute. J’étais dans un bon jour, tant mieux. Je ne fais que tenir mon rôle de buteur, en profitant du collectif”, rajoute Romain Barès.

Cette belle victoire (18-6) n’a pas été sans douleur. Le quinze duraquois a payé un lourd tribut lors ce derby, disputé dans une très grande correction. L’ouvreur Paul Désir, leader de la ligne offensive, a quitté ses camarades au bout d’un quart d’heure de jeu. Un claquage à la cuisse risque de l’éloigner des terrains pour un bon mois au moins.

Le capitaine Julien Lafon (3e ligne) est sorti sur blessure (30e), après un choc à l’épaule. Les deux talonneurs Loïc Gajac et Jérémy Delattre (entorses à la cheville) ont fini également à l’infirmerie… Du coup, c’est Romain Balès qui s’est collé aux lancers en touche !

Le choc à Pont-du-Casse

Ça fait beaucoup de joueurs out pour quelques jours. L’équipe sera largement remaniée dimanche à Pont-du-Casse. Seconds au classement, les Cassipontins présentent une formation expérimentée. Pour Duras, dans ce premier bloc de 5 matches, le plus dur a été fait. “On partira dans la banlieue agenaise sans pression. Nous allons apporter plusieurs changements. On ira pour se faire plaisir et surtout préparer au mieux le match suivant, la réception de… Miramont.” Tiens, tiens, un autre derby, auquel manquera aussi le pilier Mathieu Menini (fracture du plancher orbital).

Les entraîneurs vont devoir convaincre un joueur polyvalent pour tenir le poste de talonneur. Ils ont leur petite idée. Dimanche, la nouveauté résidera dans la mise en place d’une charnière new-look: Romain Barès, en délicatesse avec ses adducteurs, sera au repos. Guillaume Goubié assurera l’intérim. Il sera associé théoriquement à Aurélian Maurel ou Mathieu Marche en 10 à la place de Paul Désir.

Fiche technique

A Duras (Stade François-Ballet) : AOCC Duras – RC Bazeille 18-6 (6-8)

Spectateurs: 500. Arbitre: M. Lascou (P-A)

Duras: 6 P Balès (9e, 19e, 52e, 59e, 78e, 82e)

RC Bazeillais: 1 P Altès (14e), 1 E Regnier (29e)

Équipes réserves: Duras 10 – Bazeille 7.

Résultats de la 3e journée de Promotion

Issigeac 20 – 11 Villeneuve sur Lot Le Bugue 26 – 7 Miramont-de-Guyenne Saint Astier & Neuvic 13 – 19 Pont Du Casse Duras 18 – 8 Sainte-Bazeille Sainte Livrade 27 – 0 Lacapelle Biron

CLASSEMENT